FBI局長致贈紐西蘭官員3D列印槍枝 違反當地法律被銷毀

FBI局長巴特爾7月造訪紐西蘭時，向紐國警方及情報單位高層贈送3D列印手槍作為紀念品，不過紐西蘭執法單位透露，依照當地槍枝法律規定，這些「手槍」將被銷毀。圖為帕特爾出訪紐西蘭。（美聯社）

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）7月造訪紐西蘭時，向紐國警方及情報單位高層贈送3D列印手槍作為紀念品，不過紐西蘭執法單位透露，依照當地槍枝法律規定，這些「手槍」將被銷毀。

根據《美聯社》報導，巴特爾今年7月訪問紐西蘭時，贈送給紐西蘭多名警界高層及情報官員塑膠製的3D列印手槍。依照紐西蘭法律，手槍屬於嚴格管制的武器，持有手槍除了需要一般的槍械執照之外，還需要額外許可證。紐西蘭執法部門並未具體說明巴帕特爾會面的官員是否擁有這類許可證，但若沒有，他們依法就不能保留這些「禮物」。

紐西蘭警察總長錢伯斯（Richard Chambers）9月30日向《美聯社》表示，相關官員在收到3D列印手槍就向槍枝監管機構尋求建議，而這些手槍經槍械監管機構判定具有潛在可操作性，因此已被銷毀。

