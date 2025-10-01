川普、民主黨參院撥款提案談不攏 美國政府被迫關門

儘管美國總統川普與國會兩黨領袖舉行會談，但最終仍因短期支出法案談判破裂，導致聯邦政府正式關門。圖為參議院多數黨領袖圖恩（John Thune，中）、副總統范斯（右）及眾議院議長強生（左）等共和黨高層，在白宮外向媒體發表談話。（路透）

華府政治惡鬥的鬧劇再度上演！根據福斯新聞（Fox News）報導，由於美國參議院週二（9月30日）未能通過一項由共和黨支持的短期支出法案，白宮管理暨預算局（OMB）已正式宣布，聯邦政府在當晚11點59分後正式關門（shutdown），國家機器陷入停擺。

白宮管理暨預算局在一份備忘錄中，將政府關門的責任，完全歸咎於國會民主黨。備忘錄中寫道：「很不幸地，由於民主黨瘋狂的政策要求，包括1兆美元的新增支出，民主黨參議員正在參議院阻擋法案的通過。」

請繼續往下閱讀...

白宮指出，川普總統支持的這項法案，是一項能讓政府繼續運作7週的「持續決議」（Continuing Resolution, CR），旨在為兩黨爭取更多時間，以協商2026財政年度的完整預算。備忘錄痛批：「現在很清楚，民主黨將阻止這項乾淨的CR在午夜前通過，並迫使政府關門。」

參院上演「膽小鬼遊戲」 兩黨提案皆遭封殺

在參議院的表決中，由共和黨提出的短期支出法案，最終以55對45票，未能突破民主黨「冗長辯論」，達到所需的60票門檻，宣告闖關失敗。儘管有三名民主黨議員倒戈支持，但肯塔基州的共和黨參議員保羅（Rand Paul）也投下了反對票。

由參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）領導的民主黨黨團，成功地第2次擋下了共和黨的提案。隨後，民主黨也試圖推進自己的版本，但同樣遭到共和黨的封殺。民主黨的提案，除了將資金延長至10月31日外，更包含了多項被共和黨視為「極度黨派化」的優先事項，例如恢復川普政府先前削減的對國家公共廣播電台（NPR）與公共廣播電視公司（PBS）的資助。

數十萬公僕生計告急 恐爆發無薪假與裁員潮

這場華府上演的「膽小鬼遊戲」，最終將由數十萬聯邦雇員與全體美國人民承擔後果。在政府關門期間，大量聯邦雇員將被迫休無薪假，而必要人員則需在沒有薪水的情況下繼續工作，直到資金到位。聯邦政府的多項服務也可能停擺。白宮管理暨預算局局長沃特（Russ Vought）更在先前警告，各機構應為可能的大規模裁員，預做準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法