菲律賓宿霧極淺層6.9強震 建物橋梁倒塌已知22死

菲律賓週一晚間發生規模6.9強震，造成電力中斷和多處建築物受損。（美聯社）

菲律賓昨天（9月30日）晚間發生規模6.9強烈地震，造成電力中斷和多處建築物受損。菲國政府官員證實，截至目前已知22人死亡。這是該國今年遭遇的最嚴重自然災害。

路透報導，週一晚間10時左右，菲律賓中部宿霧（Cebu）外海發生地震。宿霧省北部城市聖拉米吉歐（San Remigio）副市長雷內斯（Alfie Reynes）接受菲律賓DZMM廣播電台採訪時稱，死亡人數已攀升至22人。

另名政府官員向路透表示，宿霧省至少有21人死亡，並補充正在對死亡人數進行核實；紐約時報（The New York Times）先前報導則稱，地震造成至少37人受傷，部分建築物和橋梁等基礎設施倒塌。

美國地質調查所（USGS）指出，地震深度約10公里，主震後當地又接連發生至少4起餘震，其中最強規模6.0。當地地震監測單位表示，地震後沒有海嘯威脅。

馬尼拉電視台ABS-CBN現場報導，聖拉米吉歐一座運動中心內發現4具遺體，另有一名兒童在市內另一處遭倒塌的瓦礫壓死。宿霧省救災官員拉莫斯（Wilson Ramos）表示，政府人員仍在檢查倒塌的公共建築與一座體育館，兩者皆位於宿霧島北部。

菲律賓全國電網公司（National Grid Corp）指出，地震導致多條電線垂落，造成宿霧及周邊中部島嶼大規模停電。當局目前仍在評估災損範圍。

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）稍早透過臉書官方帳號發布即時影片，呼籲民眾「保持冷靜，前往空曠地區，遠離可能倒塌的建物及圍牆，並持續留意餘震。」她表示省府正密切評估災情，同時和各地方政府保持聯繫。

