嗆違反禁令！青年運動承認攻擊荷籍商船

行經亞丁灣的荷蘭貨船「米內瓦格拉赫特號」（Minervagracht）29日遭不明飛彈攻擊，導致船身起火和2名船員受傷。葉門叛軍青年運動（Houthi）10月1日聲稱對相關攻擊負責。

路透報導，這是亞丁灣發生的最新一起嚴重襲擊事件。亞丁灣與紅海相連，青年運動曾在今年7月於紅海擊沉2艘貨船。自2023年以來，青年運動多次在紅海對往來商船發動攻擊，並稱此舉是遏制以色列在加薩軍事行動的手段。

青年運動軍方發言人證實，1日向貨船發射了1枚巡弋飛彈。歐盟與船東斯普利特霍夫（Spliethoff）公司稱，攻擊行動造成2名船員受傷，救援直升機撤離了船上共19名船員。

青年運動軍方發言人強調，「米內瓦格拉赫特號」遇襲的原因是其所有者違反了「進入被佔領巴勒斯坦港口的禁令」。

總部位於阿姆斯特丹的斯普利特霍夫29日表示，「米內瓦格拉赫特號」在亞丁灣國際水域遭遇襲擊，嚴重損壞並起火。歐洲海軍部隊30日稱，「米內瓦格拉赫特號」仍漂流海上並持續燃燒，船員來自菲律賓、俄羅斯、斯里蘭卡和烏克蘭。

