為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    嗆違反禁令！青年運動承認攻擊荷籍商船

    2025/10/01 09:25 即時新聞／綜合報導
    行經亞丁灣的荷蘭貨船「米內瓦格拉赫特號」29日遭不明飛彈攻擊，造成船身起火和2名船員受傷。圖為該船今年1月停靠荷蘭港口。（美聯社資料照）

    行經亞丁灣的荷蘭貨船「米內瓦格拉赫特號」29日遭不明飛彈攻擊，造成船身起火和2名船員受傷。圖為該船今年1月停靠荷蘭港口。（美聯社資料照）

    行經亞丁灣的荷蘭貨船「米內瓦格拉赫特號」（Minervagracht）29日遭不明飛彈攻擊，導致船身起火和2名船員受傷。葉門叛軍青年運動（Houthi）10月1日聲稱對相關攻擊負責。

    路透報導，這是亞丁灣發生的最新一起嚴重襲擊事件。亞丁灣與紅海相連，青年運動曾在今年7月於紅海擊沉2艘貨船。自2023年以來，青年運動多次在紅海對往來商船發動攻擊，並稱此舉是遏制以色列在加薩軍事行動的手段。

    青年運動軍方發言人證實，1日向貨船發射了1枚巡弋飛彈。歐盟與船東斯普利特霍夫（Spliethoff）公司稱，攻擊行動造成2名船員受傷，救援直升機撤離了船上共19名船員。

    青年運動軍方發言人強調，「米內瓦格拉赫特號」遇襲的原因是其所有者違反了「進入被佔領巴勒斯坦港口的禁令」。

    總部位於阿姆斯特丹的斯普利特霍夫29日表示，「米內瓦格拉赫特號」在亞丁灣國際水域遭遇襲擊，嚴重損壞並起火。歐洲海軍部隊30日稱，「米內瓦格拉赫特號」仍漂流海上並持續燃燒，船員來自菲律賓、俄羅斯、斯里蘭卡和烏克蘭。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播