    首頁 > 國際

    指美政府很有可能關門！川普嗆：將進行「不可逆轉」行動

    2025/10/01 06:49 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普表示，政府「很有可能」關門，揚言在政府停擺期間，將做一些「不可逆轉」的事情，比如解僱大量人員。（歐新社）

    美國總統川普表示，政府「很有可能」關門，揚言在政府停擺期間，將做一些「不可逆轉」的事情，比如解僱大量人員。（歐新社）

    由於美國撥款立法遲遲未能在國會通過，聯邦政府可能於10月1日、2026財政年度的第一天陷入停擺。美國總統川普週二（9月30日）表示，政府「很有可能」關門，他並將資金短缺歸咎於民主黨，且揚言在政府停擺期間，將做一些「不可逆轉」的事情，比如解僱大量人員。

    綜合外媒報導，川普週二在白宮橢圓形辦公室表示，「沒有什麼是不可避免的，但我認為這很可能會發生。」他補充，沒有看到民主黨有絲毫的讓步。

    川普說：「在政府關門期間，我們可以做一些不可逆轉的事情，這些事情對他們（民主黨人）不利，他們也無法逆轉，例如裁掉大量人員，削減他們喜歡的東西，削減他們喜歡的項目。」

    川普也表示：「我們最不想做的就是政府關閉，但關閉可以帶來很多好處，可以擺脫很多不想要的東西，可能是民主黨的東西——他們想要開放邊境，他們希望男性參與女子運動」。

    根據CNN（美國有線電視新聞網）報導，美國會預算辦公室主任斯瓦格爾 （Phillip L. Swagel） 在致共和黨參議員恩斯特的一封信中表示，聯邦資金中斷，可能導致每天約有75萬名聯邦僱員被迫休假。參議院於美東時間9月30日下午5點30分左右參進行關鍵投票，共和黨至少需要7名民主黨議員的支持，才能通過支出法案，避免政府關門。

    美國政府上次關門是在2018年川普第一任期，期間從12月22日持續到2019年1月25日，為期35天，是史上最長一次美國政府關門，主因為參議院未能通過包含美墨築牆的臨時支出法案，川普拒絕簽署不含美墨築牆經費的臨時支出法案，導致美國政府停擺。

