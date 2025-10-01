批民主黨冒險讓美政府關門　川普揚言大量裁員

美國國會兩黨領袖昨天在白宮與總統川普等高層會晤，但未能達成共識避免政府關門。共和黨籍的川普今天表示，可能會遇到政府關門的情況，並歸咎於民主黨想提供醫療保險給非法移民；他還說，若政府關門，可能會大量裁員。

聯邦預算將於今天到期，美媒報導，共和與民主兩黨仍堅持各自立場，不能趕在10月1日新會計年度開始前通過相關撥款法案，聯邦政府將會關門。



參、眾兩院的民主黨領袖表示，雙方仍存極大分歧，並稱「倘若政府關門，就是因共和黨選擇讓政府停擺，傷害美國人民」。

不過，川普（Donald Trump）今天在白宮接受媒體提問時表示，「我們可能會遇到政府關門的情況」，批評民主黨想提供醫療保險給非法移民，但這樣做只會讓非法移民湧入美國。

共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺。民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，以確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。

川普稱，是民主黨想讓政府關門，「我們不希望政府關門」，目前有大量投資進到美國，「最不希望政府關門的人是我們」。

他揚言，在政府關門期間，「我們可以做一些對他們不利、且他們無法逆轉的事情」，例如大量裁員、刪減他們喜歡的計畫。他稱，民主黨冒著風險讓政府關門，但在政府關門期間，「我們可以在醫療及其他方面採取行動」。

川普還說，「我們不希望有詐欺、浪費和濫用」，政府一直在減少這些問題，但民主黨卻想讓非法移民進入美國並獲龐大的醫療照護，代價卻由他人承擔。

華盛頓郵報指出，川普政府已備妥政府關門計畫，包括勞工部將停止大部分業務，隨後解雇數以千計員工；國家公園將關閉，員工可能遭裁撤。美國國稅局（IRS）的電話服務專線將無人接聽，甚至可能永久停擺。

然而，主要城市像華盛頓特區、曼菲斯等地會持續部署國民兵。突襲非法移民與驅逐行動也不受影響，執法人員將先在無薪情況下工作。

綜合美媒報導，美國政府上次關門是在川普第一任期內，主因是移民議題，關門期間從2018年12月22日持續到隔年1月25日，維持35天，成為美國史上最長一次的政府關門。（編輯：洪(啟)原）1141001

