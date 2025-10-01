美軍角色大轉型 川普：以美國城市做為訓練場 應付來自內部的入侵

美國總統川普向美軍將領提議，將美軍力量部署於國內，以美國城市做為軍隊的「訓練場」，以應對「來自內部的入侵」。（法新社）

美國總統川普9月30日向美軍將領提議，將美軍力量部署於國內，以美國城市做為軍隊的「訓練場」（training grounds），以應對他口中所謂的「來自內部的入侵」（invasion from within）。

美聯社報導，川普在維吉尼亞州1場臨時召集的軍事高層會議上發表談話，闡述1種在某些方面打破慣例的軍事角色觀。他身邊的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則宣布終結所謂的「覺醒」（woke）文化，並公布新的軍隊指令，其中包括「性別中立」或「男性標準」（male-level）的體能測試要求。

川普和赫格塞斯的談話凸顯川普政府不僅試圖重塑當代五角大廈文化，還要將軍事資源用於總統的政治優先事項，以及美國日常社會生活，包括鎮壓動亂與街頭暴力犯罪。

川普說：「我們應該把一些危險城市做為軍隊的訓練場」，「我們正面臨來自內部的入侵。這和外國敵人沒有不同，但在許多方面更難，因為他們不穿軍服。」

赫格塞斯強調，美軍過去因種族、性別配額，以及所謂「史上首次」（historic firsts）的虛名，提拔太多錯誤的領導者，「政治正確、過度敏感、避免傷害任何人感受的領導時代，從此在各個層級結束。」

赫格塞斯還說，若有軍方領袖不接受此一新方針，就應該「光榮辭職」。

川普呼應道：「美國軍隊的目的不是保護任何人的感受，而是保護我們的共和國。我們在捍衛美國自由時，不會講究政治正確，而是要成為一支能戰、必勝的軍隊。」

聯邦參議院軍事委員會首席民主黨議員利德（Jack Reed）批評此舉是「昂貴且危險的領導失職」，並指赫格塞斯要求高級軍官「若不接受其政治觀，就得離開」，嚴重危害專業且超然的軍隊傳統。

