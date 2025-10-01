27年來首度逆轉！紐時民調：美國人同情巴勒斯坦比例超過以色列

最新民調顯示，美國社會對以色列和巴勒斯坦的支持度出現劇烈逆轉！同情巴勒斯坦人的比例已略高於同情以色列人。（法新社檔案照）

在加薩走廊戰爭即將屆滿2年之際，美國社會對以色列和巴勒斯坦的支持度出現劇烈逆轉！紐約時報與錫耶納大學（Siena University）合作進行的民調顯示，同情巴勒斯坦人的比例已略高於同情以色列人，為紐時自1998年開始進行這項調查以來首見。

紐時9月29日報導，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在2023年10月7日對以色列發動突襲後，美國選民普遍同情以色列，比例達47％，支持巴勒斯坦者僅約20％。然而，在最新調查中，僅有34％受訪者表示認同以色列，35％表態支持巴勒斯坦人，另有31％表示不確定，或對雙方的支持程度相當。

請繼續往下閱讀...

民調顯示，長期獲得美國共和、民主2黨支持的以色列，如今在美國民間的支持度正大幅下滑，美國人對以色列政府處理這場衝突的手法，抱持極度負面觀感的比例升高。多數美國選民反對繼續提供以色列經濟和軍事援助，為自從加薩戰爭爆發以來美國民意的一大逆轉。

不分黨派的年輕選民普遍傾向反對繼續給予以色列援助。30歲以下的選民中，近7成表態反對追加經濟或軍事協助。對以色列不滿的選民主要來自民主黨，共和黨選民雖然大致上持續支持以色列，但也出現小幅下跌。

以色列自1948年建國以來，一直是接受最多美援的國家，累計獲得數千億美元。美國人對以色列政府處理這場衝突的手法，抱持極度負面觀感的比例升高。

約2年前，民主黨人對以色列和巴勒斯坦的支持幾乎持平，有34％同情以色列，31％傾向巴勒斯坦。如今，全國各地的基層民主黨人壓倒性地支持巴勒斯坦，54％表示更同情巴勒斯坦，同情以色列的僅約13％。

約有6成選民認為，即使仍有人質尚未獲釋，或哈瑪斯未遭徹底殲滅，以色列也應該結束軍事行動。同時，有40％受訪者認為以色列「蓄意」殺害加薩平民，為2023年相關民調的近2倍。

這項民調於9月22日至27日，在全美範圍內對1313名登記選民進行。報導指出，在當前高度分化的美國社會，除非遭遇戰爭之類的災難性事件，否則民意往往會在很長時間內逐漸變化，短期內出現如此巨幅變動時屬罕見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法