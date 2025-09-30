史上最尬！川普突襲將軍大會 慘遭全場「靜默」對待 急討拍：想鼓掌就鼓掌

被美國國防部長赫格塞斯緊急召集至匡提科（Quantico）基地的數百名美軍高階將官。（路透）

一場由美國國防部長赫格塞斯精心策劃、旨在對軍方高層進行「思想改造」的史無前例集會，卻因總統川普的「不請自來」，演變成一場充滿尷尬與緊張氣氛的政治大秀。根據《華盛頓郵報》報導，當川普9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，面對數百名將官發表演說時，竟遭到了全場一片「死亡沉默」的對待。

這場極不尋常的集會，是由國防部長赫格塞斯上週臨時下令召開，要求全球各地的美軍高階將領，在極短時間內飛返華府集結。然而，根據白宮與活動計畫文件顯示，這場活動最初並未邀請川普總統參加。川普是在得知後，才臨時決定「共襄盛舉」。

請繼續往下閱讀...

然而，當川普在赫格塞斯之後登台時，現場卻出現了極其尷尬的一幕。習慣了在造勢大會上享受熱烈歡呼的他，面對的是台下數百名將官紋風不動的「死亡沉默」。顯得有些不自在的川普，在靜默了數秒後，竟忍不住開口向將軍們「討拍」：「我從未走進一個如此沉默的房間。如果你們想鼓掌，就鼓掌吧。」

防長批軍中腐朽 矢言鐵血改革

在這場集會中，赫格塞斯發表了措辭強硬的演說，痛批軍中「數十年的腐朽」，是「愚蠢魯莽的政客」所造成，並誓言要進行大刀闊斧的改革。其改革內容充滿爭議，包括恢復更嚴格、不分性別的體能標準、賦予士官「可以對新兵動手」的權力，並全面改革現有的申訴管道。此舉被外界普遍解讀為，川普政府正試圖對軍中所謂的「政治正確」文化，進行一場全面的政治清洗。

美國總統川普在一場史無前例的將軍大會上發表演說。習慣了熱烈歡呼的川普，卻意外地遭到台下數百名將官一片「死亡沉默」的對待，場面極度尷尬。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法