西班牙暴雨成災！紅色警戒齊發 豪雨「吞噬街道」畫面曝

西班牙目前正遭受猛烈的暴風雨侵襲，暴雨導致多地嚴重淹水，而降雨在未來幾天仍將持續。西班牙當局已對多個地區發布紅色「極度危險」警報。

英媒《太陽報》今（30日）報導，西班牙的渡假勝地伊微沙島（Ibiza），目前仍處於橙色「重大危險」的警報狀態；馬略卡島（Mallorca）以及東岸的部分地區，則還是黃色警報。

據報導，西班牙東部的加泰隆尼亞（Catalonia）以及沿海城市，從昨（29日）起至深夜，持續遭受狂風暴雨侵襲，降雨量驚人。昨日塔拉戈納（Tarragona）、卡斯特利翁（Castellon）與瓦倫西亞（Valencia）等地，也都發出了紅色警報，這是西班牙氣象警戒系統中，最嚴重的級別，今日當地學校與景區依然全面關閉。

瓦倫西亞不只偵測到破紀錄的降雨量，同時還伴隨著風速超過每小時96公里的強風，從網路上流傳的畫面顯示，街道的階梯如瀑布般湧流而下、汽車被洪水沖走、巨大的漩渦吞噬整個城市，場面十分驚人。

巴利阿里群島（Baleares）的緊急服務部門，接獲多達61起災情通報，其中大多數來自伊微沙島，導致多條道路被封閉。位於聖安東尼奧（San Antonio）的某所學校，還緊急疏散學生，更有住戶通報表示，地下室與車庫完全被淹沒，通往主要機場的部分道路也被迫關閉。

由於去（2024）年瓦倫西亞曾發生嚴重洪災，造成約230人死亡，所以當局此次格外緊張，強烈呼籲民眾嚴格遵循安全指示，居民的手機也收到官方通知，解釋避免外出與避開封鎖道路的重要性。

Massive flooding caused by heavy rainfall in Cullera, Valencia Province, Spain ???????? （29.09.2025） pic.twitter.com/XSkrJfbdrn — Disaster News （@Top_Disaster） September 29, 2025

