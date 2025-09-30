為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國發布聯大2758號決議立場文件 聲稱「美國等一些國家歪曲挑戰」

    2025/09/30 21:38 中央社
    圖為華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）召開線上座談，探討聯大第2758號決議50年對台灣的影響。（翻攝自GMF網站）

    圖為華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）召開線上座談，探討聯大第2758號決議50年對台灣的影響。（翻攝自GMF網站）

    中國官方今晚發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，聲稱該決議「乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，「合法性不容挑戰」。而「美國等一些國家歪曲挑戰」這一決議，是踐踏「不干涉內政」等國際關係基本準則。

    這份2500餘字的立場文件共分3部分。一是聲稱聯合國大會第2758號決議「鄭重確認、充分體現了『一個中國』原則」；二是宣稱該決議表決的過程表明，「美國等一些國家阻撓國際社會堅持一個中國原則的日子一去不復返了」；三是號稱挑戰該決議「就是挑戰二戰後國際秩序和聯合國權威，開歷史倒車必遭失敗」。

    這份立場文件除重彈中國對聯大第2758號決議的諸多舊調外，並聲稱中華人民共和國「恢復在聯合國合法席位，標誌著占世界人口四分之一的中國人民從此重新走上聯合國舞台」。任何試圖挑戰這一決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在「挑戰聯合國權威及二戰後國際秩序，公然開歷史倒車，十分荒謬和危險」。

    文件宣稱，「美國等一些國家歪曲挑戰」聯大第2758號決議，翻炒「台灣地位未定論」，進而為台灣謀求國際空間鋪路，這是「對國家主權平等、不干涉內政等國際關係基本準則的踐踏」。而「台灣地位問題」早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時「就已經徹底解決」，「絕不是某些西方政客的虛假敘事所能撼動的」。

