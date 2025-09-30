大選前TikTok親俄帳號大動作疑介選 捷克政府調查

布拉格街頭的選戰廣告看板。（路透）

捷克將於10月3到4日舉行國會選舉，在投票前夕，一個非政府團體28日發表研究指出，數百個匿名TikTok帳號近期已愈加活躍，散布親俄敘事，並為多個激進政黨造勢，這份研究警告，這些帳號彼此協作互推內容，觸及規模已超過幾個主流政黨領袖的總和。

《路透》29日報導，分析機構「線上風險實驗室」（Online Risk Labs）表示，已辨識出286個TikTok帳號，彼此互相拉抬發文內容，估算這些帳號每週觀看量總計約500萬到900萬次，超過多個主流政黨之總和，「這些帳號並非僅與單一政治實體同一陣線，而是同時對多個激進與極端政黨展現支持」。

約4分之1的捷克人使用TikTok，主管機關「捷克電信管理局」（CTU）表示，近期已接獲多起有關數百個TikTok帳號的檢舉案，已將相關線索交給大型平台監管機關歐盟執委會，同時與TikTok保持聯繫。TikTok公司29日表示，已主動配合CTU，並已對違反政策的內容或帳號採取行動，該平台也設有打擊欺瞞行為的專門小組，但是該公司未具體說明細節。

線上風險實驗室指出，被點名的帳號發文內容力挺極右派「自由與直接民主黨」（SPD）和極左政黨「夠了！」（Stacilo!），前者在多項民調中支持度約13%、居第3，後者民調略高於取得國會席次的門檻5%。這兩政黨均主張，捷克應退出北大西洋公約組織（NATO）和歐盟。

最新民調顯示，前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的在野黨「不滿公民行動黨」（ANO）大幅領先總理費亞拉（Petr Fiala）所屬的中間偏右聯盟「一起」（SPOLU）。然而，若要在國會過半，ANO可能仍需SPD和Stacilo!的支持。

該實驗室表示，這些候選人未必知悉這些發文。「夠了！」表示未使用假帳號，並否認其選戰受到境外勢力影響。

