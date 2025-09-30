為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大選前TikTok親俄帳號大動作疑介選 捷克政府調查

    2025/09/30 21:37 編譯管淑平／綜合報導
    布拉格街頭的選戰廣告看板。（路透）

    布拉格街頭的選戰廣告看板。（路透）

    捷克將於10月3到4日舉行國會選舉，在投票前夕，一個非政府團體28日發表研究指出，數百個匿名TikTok帳號近期已愈加活躍，散布親俄敘事，並為多個激進政黨造勢，這份研究警告，這些帳號彼此協作互推內容，觸及規模已超過幾個主流政黨領袖的總和。

    《路透》29日報導，分析機構「線上風險實驗室」（Online Risk Labs）表示，已辨識出286個TikTok帳號，彼此互相拉抬發文內容，估算這些帳號每週觀看量總計約500萬到900萬次，超過多個主流政黨之總和，「這些帳號並非僅與單一政治實體同一陣線，而是同時對多個激進與極端政黨展現支持」。

    約4分之1的捷克人使用TikTok，主管機關「捷克電信管理局」（CTU）表示，近期已接獲多起有關數百個TikTok帳號的檢舉案，已將相關線索交給大型平台監管機關歐盟執委會，同時與TikTok保持聯繫。TikTok公司29日表示，已主動配合CTU，並已對違反政策的內容或帳號採取行動，該平台也設有打擊欺瞞行為的專門小組，但是該公司未具體說明細節。

    線上風險實驗室指出，被點名的帳號發文內容力挺極右派「自由與直接民主黨」（SPD）和極左政黨「夠了！」（Stacilo!），前者在多項民調中支持度約13%、居第3，後者民調略高於取得國會席次的門檻5%。這兩政黨均主張，捷克應退出北大西洋公約組織（NATO）和歐盟。

    最新民調顯示，前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的在野黨「不滿公民行動黨」（ANO）大幅領先總理費亞拉（Petr Fiala）所屬的中間偏右聯盟「一起」（SPOLU）。然而，若要在國會過半，ANO可能仍需SPD和Stacilo!的支持。

    該實驗室表示，這些候選人未必知悉這些發文。「夠了！」表示未使用假帳號，並否認其選戰受到境外勢力影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播