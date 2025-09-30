無人機越界幾公尺又怎樣! 匈牙利總理批烏克蘭「非主權國家」

匈牙利總理奧班。（路透檔案照）

匈牙利為了烏克蘭質疑該國偵察無人機侵犯領空一事，與烏國的齟齬升高，總理奧班（Viktor Orban）29日反擊這項指控，並表示就算真的越界幾公尺，「又怎樣」，甚至稱烏克蘭「並非主權國家」。

《路透》29日報導，奧班當天在一右派網路節目（podcast）訪問中，談到匈烏這起爭執，表示「烏克蘭並不是與匈牙利作戰，而是正在和俄羅斯作戰，應該擔心的是該國東部邊境的無人機」。他說，他相信自己的部會首長否認越境的說法，並且說，「就算真飛過去幾公尺，又怎樣？烏克蘭不是獨立國家，不是一個主權國家，烏克蘭是受我們資助，西方提供資金和武器」。

儘管俄羅斯侵略烏克蘭，奧班仍與俄國維持友好關係，並且質疑西方軍援基輔的做法，此立場與大多數北大西洋公約組織（NATO）和歐盟國家領袖大相逕庭，也頻頻與烏國總統澤倫斯基槓上。

澤倫斯基26日指控，侵犯烏克蘭領空的偵察無人機，可能來自匈牙利，要查探烏國西部邊境地區的工業潛力。匈國外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）強烈駁斥烏國的指控，反指澤倫斯基「失去理智」。

烏匈兩國關係愈加緊繃的另一跡象是，匈牙利29日另外宣布，封鎖12個烏克蘭新聞網站，回應基輔先前的類似作法。基輔本月稍早依照安全部門要求，封鎖多個被指散布親俄觀點的網站，其中8個為匈牙利語媒體，包括親政府的知名入口網站origo.hu。

