    李在明與石破茂舉行會談 聚焦全球貿易與北韓議題

    2025/09/30 21:57 中央社
    韓國總統李在明（右）與即將卸任的日本首相石破茂在釜山舉行的峰會前握手。（EPA）

    南韓總統府發言人表示，總統李在明與日本即將卸任的首相石破茂，今天在釜山舉行會談，雙方同意合作因應全球貿易動盪，同時重申對朝鮮半島「非核化」的承諾。

    路透社報導，南韓總統李在明接待前來進行友好訪問的日本首相石破茂。

    南韓總統府發言人姜由楨（Kang Yu-jung）今天在會後記者會上表示：「兩國領袖一致認為…韓日作為立場相近的鄰國與全球合作夥伴，應共同應對挑戰。」

    她指出，兩人強調在地緣政治與貿易秩序動盪之際，必須共同解決國際社會面臨的挑戰，並再次確認「朝鮮半島完全非核化」的承諾。

    北韓領導人金正恩上週表示，美國若不再堅持要求北韓放棄核武，他沒有理由拒絕對話，但同時強調永遠不會為了結束制裁而放棄核武。

    李在明於會談開場時說：「隨著國際局勢日益艱難，我相信我們這樣近鄰之間的協調與交流極其重要。」

    石破茂則表示，他希望日韓能繼續展現比其他任何國家更緊密的合作。

    石破茂所屬的自民黨將於10月4日舉行總裁選舉，新總裁預料將接任首相。

