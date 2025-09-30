為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    推翻拜登政策+1 民用槍枝出口解禁 為美創造數億商機

    2025/09/30 18:35 編譯管淑平／綜合報導
    美國亞利桑那州的槍枝販賣店。（路透檔案照）

    美國亞利桑那州的槍枝販賣店。（路透檔案照）

    美國川普政府29日宣布，撤銷前總統拜登任內實施的民用槍械出口限制，重新對之前被視為高風險國家開放這類武器出口。

    根據《路透》報導和美國商務部工業暨安全局（BIS）29日發布的新聞稿，撤銷拜登時期的這項政策，恢復川普第一任內的出口規範，預期每年可為美國槍械製造商帶來「數以億計美元」的外銷機會。主管工業和安全事務的商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在聲明中說，拜登時期的民用槍枝出口限制「繁瑣」，對36個「高風險」國家出口民用槍枝採用「推定拒絕」原則，等於「將海外市場拱手讓給外國槍枝製造商，而且無益於國家安全」。

    凱斯勒表示，川普政府「強烈反對」拜登政府對憲法第二修正案和合法擁槍者的「戰爭」，新規定在持續保障國家安全的同時，也全力維護美國槍枝產業權益。

    拜登政府去年4月實施的該項出口限制，針對36個可能將美國出口之民用槍枝轉流向犯罪和恐怖分子的高風險國家，設下更嚴格門檻，以避免出口之槍枝流向販毒集團與幫派；這些門檻包括將出口許可效期從4年縮短為1年，並要求出口管制國家較不完善國家，提出採購單與進口證明等文件，官方估計這些限制將使美國每年槍枝出口額平均減少約7%、或4000萬美元。

    川普政府的新規定仍要求大多數手槍、步槍與非長管獵槍須取得出口許可，但是允許長管獵槍與大多數瞄準器可免許可對美國盟國出口。商務部表示，將持續過濾風險，避免武器落入「不法分子」之手。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播