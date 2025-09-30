曾嘲笑忘了領是「笨蛋」!德國男彩券放外套口袋 半年後掏出竟中5.5億頭獎

德國一名男子半年前購買的彩券，幸運中了1530萬歐元（約新台幣5.5億）頭獎，他本人卻渾然不覺，半年後才知道。（示意圖，歐新社檔案照）

一張被遺忘長達半年的樂透彩券，讓德國男子成為億萬富翁！根據《法新社》報導，這名住在法蘭克福附近的幸運兒，不僅幸運中了1530萬歐元（約新台幣5.5億）的頭獎，他甚至還曾嘲笑過「忘了領獎的笨蛋」，渾然不知那個笨蛋就是自己。

德國黑森樂透公司（Lotto Hessen）29日表示，這位匿名的幸運兒，是在今年三月購買了這張彩券。由於沒有使用客戶卡，公司一直無法聯繫上他，只能透過媒體、海報等方式，鋪天蓋地地尋找這位神秘的頭獎得主。

直到最近，隨著德國天氣轉涼，這名男子才終於翻出了那件幾個月沒穿的外套，並在口袋裡發現了那張被遺忘的紙片。他在接受樂透公司訪談時表示：「直到上週末，我才在外套的內袋裡，再次找到那張摺起來的彩券。」、「當我用手機核對號碼，看到中獎金額時，我完全驚呆了。幸好我當時是坐著，否則我的膝蓋絕對會站不穩。」

最令人啼笑皆非的是，這名男子，其實早就知道有人中了大獎卻沒去領。他回憶道：「我當時在廣播裡聽到這個消息，心裡還想：『怎麼會有人蠢到不去領獎？』我從來沒想過，他們要找的人，可能就是我。」

鉅款怎麼花？ 中獎者：先買張新沙發

在苦尋半年後，終於找到這位「遲來的幸運兒」，樂透公司也鬆了一口氣。當被問及打算如何運用這筆鉅額獎金時，這位務實的父親表示，他第一件想做的事，就是去買一張「新的客廳沙發」。至於其餘的錢，他將與妻子一同規劃，作為孩子們未來的保障，並強調，他們不會對外透露這個天大的秘密。

