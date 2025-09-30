歐洲議會染紅！為中國從事間諜活動 德議員助理重判4年9月

圖為德國極右派議員克拉（Maximilian Krah）的前助理郭建，在德國德勒斯登法院出庭時，被警方上銬押解。（法新社）

歐洲議會爆發重大「共諜」醜聞！根據《法新社》報導，德國德勒斯登（Dresden）法院週二做出判決，德國極右派「另類選擇黨」（AfD）議員克拉（Maximilian Krah）的前國會助理郭建（Jian Guo，音譯），因長期為中國情報機構從事間諜活動，被判處4年9個月徒刑。

據報導，德籍華裔的郭建2019至2024年間，擔任當時還是歐洲議會議員的克拉，在布魯塞爾的辦公室助理。檢方指控，郭建自2002年起，就已為中國情報部門工作，並利用其在歐洲議會的職位之便，為北京蒐集關於歐盟事務與德國另類選擇黨的內部情資。

不僅如此，郭建還被指控是另一名共諜的「上線」。他吸收一名在德國萊比錫（Leipzig）機場物流公司任職的中國籍女子席亞琪（Yaqi X.，音譯），由她負責傳遞機場的航班時刻與貨物運輸情報，其內容甚至包含了運往以色列的軍用無人機等高度敏感資訊。

老闆切割稱不知情 自己也涉收北京黑錢

面對下屬是共諜的指控，目前已轉任德國國會議員的克拉，在本月出庭作證時，矢口否認自己知情，並辯稱當初是因看中郭建的語言能力、以及經營進出口公司的經驗，才加以聘用。

然而，諷刺的是，克拉本人也正因涉嫌洗錢、以及在擔任歐洲議會議員期間，收受來自中國的賄賂，而被德國檢方調查。根據德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）引述的調查文件，克拉在2019至2022年間，疑似從與郭建關係密切的公司，收受了超過5萬歐元（約新台幣178萬）的款項。為此，德國國會甚至已在本月稍早，取消了他的議員豁免權，並對其在柏林、布魯塞爾的辦公室與住家，進行了搜索。

克拉本人也正因涉嫌洗錢、以及在擔任歐洲議會議員期間，收受來自中國的賄賂，被德國檢方調查。（美聯社檔案照）

