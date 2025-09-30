為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    悚！2乘客突撕爛護照「吞下肚+沖馬桶」 瑞安航空客機急降落

    2025/09/30 17:54 即時新聞／綜合報導
    歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）。（資料照，路透）

    歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）。（資料照，路透）

    歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）一架從義大利起飛的班機，突然有2名乘客在飛行途中鬧事，2人先是將撕毀護照，其中一人將護照頁面吞下肚，另一人則試圖將整個護照沖進馬桶銷毀，誇張又離譜的脫序行徑，當場嚇壞全機乘客，並迫使機長臨時轉降法國，鬧事2人也被警方逮捕調查。

    綜合外媒報導，這起事件發生在9月下旬，瑞安航空一架從義大利米蘭起飛前往英國倫敦的班機，在起飛約15至20分鐘、安全帶指示燈號熄滅後，坐在機艙前排的2名男性乘客，因行為怪異引人注目。根據乘客回憶，這2人突然開始撕毀自己的護照，其中一人將破損的護照塞進吞下肚，另一人跑進廁所後試圖將護照沖進馬桶。

    其他乘客目睹如此荒誕的異狀，立即通報空服員處理，當空服員敲門勸阻躲入廁所的男子，卻被對方強烈拒絕後，最不得不廣播向全機乘客說明狀況，導致其他不知情的乘客變得很緊張，更有乘客形容當時的情況是「人生最恐怖的15分鐘」。後來機長接獲空服員報告，隨即決定將班機緊急轉降法國巴黎。

    報導指出，班機順利降落後，法國警方火速登機逮捕2名鬧事男子，並對2人行李進行全面檢查，其餘乘客則在航班延誤2小時後，繼續搭機飛往倫敦。此外，目前瑞安航空並未對這起事件發表任何回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播