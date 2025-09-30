悚！2乘客突撕爛護照「吞下肚+沖馬桶」 瑞安航空客機急降落

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）。（資料照，路透）

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）一架從義大利起飛的班機，突然有2名乘客在飛行途中鬧事，2人先是將撕毀護照，其中一人將護照頁面吞下肚，另一人則試圖將整個護照沖進馬桶銷毀，誇張又離譜的脫序行徑，當場嚇壞全機乘客，並迫使機長臨時轉降法國，鬧事2人也被警方逮捕調查。

綜合外媒報導，這起事件發生在9月下旬，瑞安航空一架從義大利米蘭起飛前往英國倫敦的班機，在起飛約15至20分鐘、安全帶指示燈號熄滅後，坐在機艙前排的2名男性乘客，因行為怪異引人注目。根據乘客回憶，這2人突然開始撕毀自己的護照，其中一人將破損的護照塞進吞下肚，另一人跑進廁所後試圖將護照沖進馬桶。

其他乘客目睹如此荒誕的異狀，立即通報空服員處理，當空服員敲門勸阻躲入廁所的男子，卻被對方強烈拒絕後，最不得不廣播向全機乘客說明狀況，導致其他不知情的乘客變得很緊張，更有乘客形容當時的情況是「人生最恐怖的15分鐘」。後來機長接獲空服員報告，隨即決定將班機緊急轉降法國巴黎。

報導指出，班機順利降落後，法國警方火速登機逮捕2名鬧事男子，並對2人行李進行全面檢查，其餘乘客則在航班延誤2小時後，繼續搭機飛往倫敦。此外，目前瑞安航空並未對這起事件發表任何回應。

Two “strange" flyers aboard a Milan to London-Stansted Ryanair flight forced the pilot to divert the plane after one of them “ate his passport", while another attempted to flush one down the toilet#london #toilet #flight #flightdiverted #ryanair https://t.co/1toTeHsZrs pic.twitter.com/67Z9G7ijND — News18 （@CNNnews18） September 29, 2025

