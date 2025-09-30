為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    和平有望？ 哈瑪斯稱將研究川普和平計畫 之後再做出回應

    2025/09/30 16:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普針對加薩問題提出20點和平計畫，以色列總理納坦雅胡已表態支持。（美聯社）

    美國總統川普針對加薩問題提出20點和平計畫，以色列總理納坦雅胡已表態支持。（美聯社）

    為平息在加薩的衝突與混亂，美國總統川普提出20點和平計畫，以色列總理納坦雅胡已表示同意。對此哈瑪斯今（30）日稱，將在組織內部及其他巴勒斯坦派別舉行討論，然後再做出回應。

    根據美聯社報導，川普的計畫內容為哈瑪斯投降並解除武裝，以換取停止戰鬥、重建加薩和向巴勒斯坦人提供人道主義援助等。

    哈瑪斯1名匿名高級官員30日指出，已收到中東兩大調解方案和卡達的提議，將與其他派系「開始研究計畫」。

    目前尚不清楚，哈瑪斯何時才會對川普的計畫做出回應。

    值得注意的是，川普的20點和平計畫已獲得許多支持。法國總統馬克宏聲稱，他歡迎川普「致力於結束加薩戰爭並確保釋放所有人質」。

    馬克宏在X上說「我希望以色列在此基礎上堅決參與。哈瑪斯別無選擇，只能立即釋放所有人質並執行計畫。」

    印度總理莫迪也在X上表示，川普的計畫為巴勒斯坦和以色列人民以及整個西亞地區提供1條實現長期和平的可行道路。

    澳洲總理阿爾巴尼斯指出，川普計畫明確表明拒絕讓巴勒斯坦領土遭吞併和強迫巴勒斯坦人流離失所。澳洲敦促各方認真參與該計畫，並努力立即將其和平願景變為現實。

    另外巴基斯坦、約旦、印尼、土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國外交部長發表聯合聲明，稱支持川普關於停止戰鬥並重建加薩的計畫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播