    首頁 > 國際

    搭機必帶「1物品」 資深空姐分享救命法寶

    2025/09/30 16:13 即時新聞／綜合報導
    有空姐透露，每次出國旅遊或執勤，絕不會忘記攜帶醫療急救包。示意圖。（路透）

    談到行李打包，可能沒有人比空服員更懂該帶什麼。擁有25年資歷的資深空姐佩塔（Peta）透露，她每次出國旅遊或執勤，絕不會忘記攜帶1項「救命法寶」──她的醫療急救包。她表示，這套急救包曾多次在緊急狀況下派上用場，讓她免於找不到醫療資源的困境。

    根據《每日郵報》報導，佩塔受訪時透露，她擔任澳洲航空（Qantas）空服員多年，常被派遣至較少觀光客到訪的國家，如伊朗、巴基斯坦和蒙古等，面對突發狀況的準備工作尤其重要。因此，她在行李中必備一套含抗生素、消毒藥水、止痛藥、感冒藥及繃帶的醫療包。

    她說，有一次在偏遠地區牙齒感染，周圍沒有醫生，只能靠隨身攜帶的抗生素度過危機。另一次，她在烏干達遭黃蜂螫傷，導致臉部嚴重腫脹，當時距離藥房還有1天車程，只能依靠急救包中的抗組胺藥控制過敏反應。

    不過，佩塔也提醒，抗生素等藥品多需醫師處方，旅前應與醫師充分溝通，了解正確用法。她也提醒，部分國家對攜帶非處方藥限制嚴格，旅客需提前查詢相關規定。

