    首頁 > 國際

    彌補50年登月遺憾！NASA發射任務 揭地球「神秘光環」之謎

    2025/09/30 15:44 編譯陳成良／綜合報導
    圖為日地系統的「拉格朗日點」（Lagrange Points）示意圖。NASA新發射的「卡魯瑟斯地球冕觀測站」，其最終目的地，就是圖中標示的L1點——1個位於地球與太陽之間、能長時間穩定觀測地球的絕佳引力平衡點。（圖擷取自NASA概念影像實驗室）

    為了補上1張遲到半個世紀的「完美照片」，美國航太總署（NASA）於9月24日自甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射卡魯瑟斯地球冕觀測站（Carruthers Geocorona Observatory），該探測器將前往距地球約160萬公里的日地L1拉格朗日點（L1），在未來2至3年監測地球最外層大氣──俗稱「地球冕（Geocorona）」的結構與太陽粒子的交互作用。

    1972年阿波羅16號曾在月球部署由非裔先驅科學家卡魯瑟斯博士（Dr. George Carruthers）研發的紫外線相機，拍下首張顯示地球被氫氣「暈光」籠罩的影像；但卡魯瑟斯博士很快發現，月球距離仍不足以完整呈現外氣層全貌。半世紀後，NASA以他的名字命名這座觀測站，完成其未竟心願，並向這位已於2020年逝世的科學家致敬。

    此次觀測站搭載更新穎的紫外線相機，包含廣域（wide-field）與近場（near-field）成像儀：廣域鏡頭負責拍攝地球冕的整體結構，近場儀則觀察外氣層如何與下層大氣及太陽風粒子互動。該站將與NASA的星際映射與加速探測器（IMAP）及美國海洋暨大氣總署（NOAA）的SWFO-L1（太空天氣後續探測器）一同運行於L1軌域，預計於明年3月開始回傳首批資料，運作期至少2年，若狀況良好可延長。

    探究地球水分流失之謎

    科學家指出，太陽風是地球失去氫原子（氫為水分子成分之一）的主要通路之一；量化地球冕中氫的分布與太陽粒子作用，能讓研究者更清楚地了解地球如何在太陽系中保留水資源，並有助於判定其他系外行星是否可能擁有足夠水分以利生命存在，對行星科學與天體生物學具長遠意義。

    此為1972年阿波羅16號登月任務中，由科學家卡魯瑟斯博士發明的紫外光相機，所拍攝的史上第1張地球「地球冕」影像。然而，正是因為這張照片無法拍下全貌的遺憾，啟發了NASA半世紀後的「圓夢任務」。（圖擷取自NASA / Apollo 16）

