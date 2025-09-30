紐時揭中國部署「對台飛彈攻擊平台」 專家：恐釀核戰危機

東風-26升級版-東風-26D飛彈，首次亮相在今年的中國九三閱兵。（翻攝自央視新聞畫面）

中國正將東部沿海及內陸地區，打造成針對台灣的飛彈攻擊平台。《紐約時報》29日披露，美國國防部估計，中國火箭軍4年內飛彈庫存量暴增近50%，從約2350枚激增至3500枚，增加達1150枚。衛星圖像更顯示，中國近年來在東部地區建造多個新基地，大幅增加發射平台數量，直接威脅我國安全。

報導指出，這些基地部署越來越先進的飛彈系統，包括機動性強、更難攔截的高超音速飛彈「東風-17」（Dongfeng-17 ），以及被中國研究者稱為「關島快遞」（Guam Express）的「東風-26」（Dongfeng-26），後者射程可達關島與日本的美軍基地。

儘管火箭軍近來深陷貪腐醜聞與領導層動盪，中國國家主席習近平去年仍親自訪問位於安徽省、距離台灣約708公里的第611旅，表明對火箭軍的高度重視。衛星圖像顯示，611旅基地近年面積暴增一倍，新區域不僅包括訓練設施與模擬隧道，更出現了約36個飛彈發射平台，形成異常密集的集群。

18個月建成 616旅部署東風-17

位於江西省、距離台灣僅約579公里的第616旅擴建速度更為驚人。2020年衛星圖像顯示，儘管疫情嚴峻，中國仍持續清理開墾農田，僅18個月後新基地幾乎完工。根據專家分析，616旅正為部署東風-17做準備。這種高超音速飛彈速度至少達音速5倍，且能機動閃避防禦系統。

611旅目前則正部署東風-26，這種飛彈可搭載常規或核彈頭，並能以公路機動運輸，使敵方難以追蹤摧毀。美國國防部估計，火箭軍已擁有約500枚東風-26。

核戰陰影籠罩 專家警告台海衝突恐失控

華府智庫「國防優先」（Defense Priorities）資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）指出，飛彈是中國對台軍事脅迫的起點，「對中國而言，擁有壓倒性數量的飛彈也是政治訊號，向台灣傳達反抗無意義，向美國傳達無法干預。」

報導強調，一旦爆發戰爭，中國飛彈將用於摧毀我國防禦系統，並攻擊美軍基地與馳援艦艇。更令人憂心的是核武風險。史汀生研究中心（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）警告：「台海衝突若美國介入，從一開始就具核戰潛力，東風-26使局勢更危險。」

東風-26飛彈發射畫面在央視首次曝光，其射程達3千公里故被稱為「關島殺手」。（影片截圖）

