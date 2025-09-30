美加州女子被警察暴力逮捕短暫昏迷 獲賠5億元

美國加州非裔女子波特，被警察暴力逮捕一度昏迷，如今獲賠1700萬美元。圖為2021年波特宣布向警方提告。（美聯社）

美國加州非裔女子波特（Nakia Porter），2020年和父親開車載著3個小孩外出旅遊，返程時遭索拉諾郡（Solano County）2名警察暴力逮捕，一度昏迷5分鐘，如今獲賠1700萬美元（約新台幣5.18億元）。

據《美聯社》報導，本案發生在2020年8月6日晚間，波特當時把車輛停在路邊，準備換成父親來駕駛，就在她下車時有巡邏車閃爍警燈停在後面，波特連忙向警方解釋是要換人開車，馬上就會離開。

從警員配戴的密錄器可以看到，2名警察隨即拔槍對準波特，並將她推到人行道上，痛毆她的頭部和腹部，試圖強行銬上手銬，過程中還用膝蓋壓在波特背上、拉扯她的頭髮，導致波特失去意識，過了5分鐘左右才醒來。

波特當天因涉嫌拒捕被拘留1夜，她的父親一度也被上銬，更離譜的是，警察在逮捕報告中造假雙方發生衝突的情況，並謊報她昏迷的時間，事後波特和父親決定提起訴訟。

波特委任律師阿爾馬達尼（Yasin Almadani）29日透露，索拉諾郡已和波特達成1700萬美元的和解，她和父親所碰到的事情不應在美國發生；波特同天在記者會上表示，涉案警察的行為相當不人道，希望未來不會再有人被這樣對待。

波特父親對女兒所遭受的暴力感到悲痛，波特在旁輕抱安慰。（美聯社）

