大象水中暴衝！掀翻獨木舟將女遊客壓入水底 恐怖影片曝光

1頭暴怒的公象疑似因遊客靠近母象以及幼象，突然暴走衝向船隊，翻覆獨木舟並將遊客拋入水中。（圖擷取自臉書社團自然保育國家公園Conservation National Parks）

波札那奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）驚傳大象攻擊事件，1頭暴怒的公象疑似因遊客靠近母象以及幼象，突然暴走衝向船隊，翻覆獨木舟並將遊客拋入水中，其中1名女子甚至遭壓入水底，情況一度相當危急。所幸最後無人傷亡，但驚悚畫面曝光後引發外界震驚與關注。

綜合外媒報導，事發當時，1組由美國與英國遊客組成的團體，正在導遊帶領下，搭乘獨木舟穿越奧卡萬戈三角洲，進行野生動物觀察。疑似船隊太過靠近象群，其中1頭公象為保護幼象，突然從蘆葦中竄出，衝向遊客所在的2艘獨木舟。

從曝光的影片可見，大象猛力撞擊船隻，導致船隻翻覆，數名遊客掉入鱷魚出沒的水域中。最令人膽戰心驚的是，影片中可見1名女子被大象的象鼻擊倒後壓入水中長達數秒，直到大象自行離去，女子才在丈夫的協助下驚險脫困。

1名前南非野生動物巡護員看過影片後表示，這些遊客「僥倖逃過一劫」，並直言：「若象群再多攻擊幾秒鐘，恐怕就會演變成致命事故。」他指出，該頭公象是出於保護後代才會攻擊，而導遊顯然誤判與象群的安全距離，犯下「潛在致命的錯誤」。

附近1家旅遊公司的接待人員也證實事件，並表示這群遊客遺失或損壞了許多昂貴的相機與手機設備，「幸運的是，沒有人嚴重受傷，但野生動物真的非常不可預測。」

奧卡萬戈三角洲為世界知名濕地，也是聯合國認定的世界遺產，每年吸引成千上萬遊客前來體驗野外探險，觀賞大象、河馬、鱷魚等野生動物。據統計，全球每年約有500人死於大象攻擊，絕大多數發生在人類與野生動物棲地衝突區域。

女遊客被壓入水底。（圖擷取自臉書社團自然保育國家公園Conservation National Parks）

