颱風博羅依狂襲越南釀19死88傷 逾10萬戶民宅、萬頃農地被淹

越南政府30日證實，颱風博羅依造成的死傷已攀升至19死、88傷，另有21人失蹤。（法新社）

越南政府30日表示，颱風博羅依（Bualoi）造成的死傷已攀升至19死、88傷，另有21人失蹤。博羅依是今年侵襲越南最具破壞性的颱風，驚人雨量導致首都河內（Hanoi）及北部多個省分發生嚴重洪災。

《路透》報導，颱風博羅依29日登陸越南中北部，帶來巨浪、強風和暴雨，目前已減弱為熱帶性低氣壓。上週，博羅依也曾在菲律賓造成至少10人死亡。

越南政府指出，颱風造成88人受傷，超過10萬戶民宅受損，其中大部分位於義安省（Nghe An）與河靜省（Ha Tinh），且有逾1萬公頃水稻和農作物被淹。

越南國家氣象局表示，過去24小時內，越南部分地區的降雨量已突破300毫米，並警告有山崩和洪水風險。在首都河內，持續不斷的暴雨導致街道嚴重積水，市中心多處交通陷入癱瘓。

據越南官媒報導，截至30日，越南中北部的數個村莊仍遭洪水淹沒，不僅對外交通中斷，電力也停止供應。越南國家電視台（VTV）新聞畫面顯示，洪患導致義安省多個村莊的房屋直接被大水淹沒。

越南海岸線綿長，經常受到颱風侵襲，且境內排水設施匱乏，隨颱風而來的暴雨往往引發嚴重洪災。

颱風博羅依引發嚴重洪災，導致義安省多個村莊直接被大水淹沒。（法新社）

