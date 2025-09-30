總統級帶貨？川普AI影片推銷「神床」 網抓包竟在賣天價金卡

美國總統川普上週宣稱以乙醯胺酚成分為主的止痛藥「泰諾」（Tylenol）與產婦誕下自閉症兒有關。他背後站著的是美國衛生部長小羅勃甘迺迪。（路透）

美國總統川普再次因宣傳陰謀論引爆輿論。根據《法新社》報導，川普27日在社群平台「Truth Social」發布一段疑似由AI深度偽造技術（deepfake）製作的影片，承諾推出能治癒氣喘到癌症等絕症的「神床」（MedBed）醫院，但29日又悄悄刪除貼文。

這段爭議影片被製作成福斯新聞（Fox News）報導片段。影片中，川普兒媳賴拉（Lara Trump）先宣傳白宮將啟動「歷史性新醫療系統」；隨後畫面切換到偽造的川普在橢圓形辦公室宣布：「每位美國人很快都將收到自己的神床卡」，保證能進入配備最先進科技的新醫院。

然而，這種醫院根本不存在。「神床」是流傳於美國極右翼與「匿名者Q」（QAnon）陰謀論圈的想像醫療設備，信徒聲稱能治癒任何疾病。部分信徒甚至相信，前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺後靠「神床」續命多年，而此技術正被神秘政府集團刻意隱瞞。

刪文難滅火 天價金卡網路瘋傳

儘管川普已刪文，但未標示AI的影片存檔仍在社群平台瘋傳。同時，販售「川普神床」（Trump MedBed）金卡的網站連結也開始流傳。

該網站將印有川普頭像與「拯救美國」（Save America）口號的金卡，作為「送給愛國者與川普支持者的完美禮物」，售價從599美元到4999美元（約新台幣1.8萬至15.3萬）。

陰謀論專家羅斯柴爾德（Mike Rothschild）質疑：「下次川普接受提問時，我希望有人問他，為何要分享又刪除吹捧『神床醫院』的AI垃圾影片。他覺得好笑？還是覺得是真的？他以為這是自己發表過的演說嗎？」

媒體監督團體「媒體事務」（Media Matters）高級研究員格茨（Matthew Gertz）也痛批，川普應解釋為何用發布重大政策的頻道暗示此事。

福斯新聞已澄清，該造假片段「從未在福斯新聞頻道或任何福斯新聞媒體平台播出」。這並非川普首次發表未經證實的健康聲明，上週他才堅稱孕婦應避免使用止痛藥泰諾（Tylenol），因其與自閉症有未經證實的關聯，並敦促對嬰兒標準疫苗進行重大改革。

