    國際

    神學士實施道德控制措施 阿富汗全面斷網與外界隔絕

    2025/09/30 12:44
    阿富汗民眾面臨與外界隔離危機，全球網絡監測機構Netblocks指出，阿富汗目前正處於「網路全面中斷」狀況。（法新社）

    阿富汗民眾面臨與外界隔離危機，全球網絡監測機構Netblocks觀察顯示，阿富汗目前正處於「網路全面中斷」狀況，神學士（Taliban）政權官員僅回應，這項「電信中斷措施」將持續到另行通知為止。

    全球網絡監測機構Netblocks觀察顯示，阿富汗網路數據自29日中午過後大幅下降至30%，今（30日）更全面中斷全國網路與衛星電視，Netblocks指出：「由於神學士當局實施道德控制措施，阿富汗目前處於網路全面中斷狀態，多個網路在早上分階段被切斷；電話服務目前也受到影響」。

    斷網風暴衝擊當地交通與經濟，航班追蹤平台Flightradar24顯示，至少8班喀布爾國際機場航班被迫取消。阿富汗私營媒體托洛新聞台（Tolo News）甚至要求觀眾改透過社群平台取得消息，因電視與廣播恐將長期受阻。

    神學士當局尚未正式說明關閉網站的理由，1名塔利班官員表示，電信中斷將持續到另行通知。

