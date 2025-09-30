為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驚險！遭貨機入侵跑道 美國航空客機緊急停下

    2025/09/30 12:29 即時新聞／綜合報導
    美國航空2453號航班，在洛杉磯機場被貨機入侵跑道緊急停下。圖為洛杉磯機場的美航客機。（路透）

    美國航空2453號航班，在洛杉磯機場被貨機入侵跑道緊急停下。圖為洛杉磯機場的美航客機。（路透）

    太危險了！美國航空2453號航班，28日晚間10時35分許從加州洛杉磯機場準備起飛，孰料邏輯航空（AeroLogic）619號貨機入侵跑道，塔台見狀緊急通知美航客機停下。

    《ABC》報導，美國航空客機當時正以時速154英里（約247公里）的速度滑行，即將離地起飛，但邏輯航空貨機卻在未經放行的情況下從前方穿越，雙方最近距離為1英里（約1.6公里）。

    航空專家甘亞德（Steve Ganyard）透露，所幸美航客機所使用的跑道有2.5英里長（約4公里），若是在其他機場或更短的跑道上，恐怕就會釀成相撞悲劇。

    美國航空表示，這架飛往麻薩諸塞州波士頓的航班，經過更換客機後已飛抵目的地，相當感謝機組人員的迅速反應和乘客理解，邏輯航空對此尚未回應。

    美國聯邦航空總署（FAA）資料顯示，今年因為機師疏忽導致入侵跑道的事件已有101起，其中最危險的發生在3月的芝加哥中途國際機場，當時有1架商務機未經授權駛入跑道，造成西南航空客機中止降落並重飛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播