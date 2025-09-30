驚險！遭貨機入侵跑道 美國航空客機緊急停下

美國航空2453號航班，在洛杉磯機場被貨機入侵跑道緊急停下。圖為洛杉磯機場的美航客機。（路透）

太危險了！美國航空2453號航班，28日晚間10時35分許從加州洛杉磯機場準備起飛，孰料邏輯航空（AeroLogic）619號貨機入侵跑道，塔台見狀緊急通知美航客機停下。

據《ABC》報導，美國航空客機當時正以時速154英里（約247公里）的速度滑行，即將離地起飛，但邏輯航空貨機卻在未經放行的情況下從前方穿越，雙方最近距離為1英里（約1.6公里）。

航空專家甘亞德（Steve Ganyard）透露，所幸美航客機所使用的跑道有2.5英里長（約4公里），若是在其他機場或更短的跑道上，恐怕就會釀成相撞悲劇。

美國航空表示，這架飛往麻薩諸塞州波士頓的航班，經過更換客機後已飛抵目的地，相當感謝機組人員的迅速反應和乘客理解，邏輯航空對此尚未回應。

美國聯邦航空總署（FAA）資料顯示，今年因為機師疏忽導致入侵跑道的事件已有101起，其中最危險的發生在3月的芝加哥中途國際機場，當時有1架商務機未經授權駛入跑道，造成西南航空客機中止降落並重飛。

