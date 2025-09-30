為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    《航海王》骷髏旗攻陷非洲！ 馬達加斯加「Z世代革命」撼動獨裁政權

    2025/09/30 11:26 編譯陳成良／綜合報導
    日本動漫《航海王》（One Piece）骷髏旗圖案，已成為馬達加斯加「Z世代」青年，反抗運動的圖騰。（圖：IG / geograficahistoria1 ）

    日本動漫《航海王》（One Piece）骷髏旗圖案，已成為馬達加斯加「Z世代」青年，反抗運動的圖騰。（圖：IG / geograficahistoria1 ）

    日本動漫《航海王》（One Piece）的骷髏旗，竟成了撼動非洲獨裁政權的革命圖騰！根據《美聯社》報導，位於印度洋的島國馬達加斯加，近日因長期缺水斷電，爆發了一場由「Z世代」青年透過社交媒體發起的大規模抗議。儘管面臨安全部隊至少造成22人死亡的血腥鎮壓，但這股滔天民怨，最終仍迫使強人總統拉喬利納（Andry Rajoelina）於29日做出重大讓步，宣布總理與全體內閣總辭。

    這場席捲全國的抗議，自25日起，因民眾對長期的電力與供水中斷，以及普遍的貧窮問題，感到忍無可忍而引爆。數以萬計的年輕人，透過社交媒體迅速集結，在首都安塔那那利佛（Antananarivo）等主要城市，以焚燒輪胎、石塊等方式癱瘓交通，並高舉著「馬達加斯加的正義」、「Leo」（意為：我們受夠了）、「我們要活著，不只求生存」等標語。

    Z世代怒吼「我們受夠了」 總統被迫道歉、內閣總辭

    在歷經5天的血腥衝突後，拉喬利納終於在國家電視台上，向全國人民低頭。他表示：「你們的要求已經被聽見了，如果有任何政府成員，沒有做到人民所期望的工作，我為此道歉。」他隨即宣布，總理克里斯蒂安·恩蔡（Christian Ntsay）及所有內閣成員辭職下台，並將在3天內，任命新總理、籌組新政府。

    聯合國控血腥鎮壓 《航海王》成全球抗爭圖騰

    然而，這場看似的勝利，卻付出了慘痛的代價。聯合國人權辦公室29日發表聲明，指控馬達加斯加安全部隊「反應過激」，對和平的示威者，動用催淚瓦斯、毆打、逮捕，甚至發射實彈，至少已造成22人死亡、逾百人受傷。

    值得注意的是，這場抗爭中，許多年輕人都穿戴著印有日本動漫《航海王》骷髏旗圖案的T恤或旗幟。這個符號，近期也同樣出現在尼泊爾、肯亞等國的青年反政府示威中，儼然已成為新世代反抗威權、追求自由的「國際通用語言」。儘管總統已解散內閣，但抗議者仍未善罷甘休，持續要求發動政變上台、並在爭議中連任的拉喬利納本人下台。

    圖為馬達加斯加首都安塔那那利佛的抗議者，29日以焚燒輪胎設置路障，抗議政府長期無法解決缺水斷電的民生問題。這場由Z世代青年主導的抗爭，最終迫使總統拉喬利納解散其內閣。（法新社）

    圖為馬達加斯加首都安塔那那利佛的抗議者，29日以焚燒輪胎設置路障，抗議政府長期無法解決缺水斷電的民生問題。這場由Z世代青年主導的抗爭，最終迫使總統拉喬利納解散其內閣。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播