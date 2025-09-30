《航海王》骷髏旗攻陷非洲！ 馬達加斯加「Z世代革命」撼動獨裁政權

日本動漫《航海王》（One Piece）骷髏旗圖案，已成為馬達加斯加「Z世代」青年，反抗運動的圖騰。（圖：IG / geograficahistoria1 ）

日本動漫《航海王》（One Piece）的骷髏旗，竟成了撼動非洲獨裁政權的革命圖騰！根據《美聯社》報導，位於印度洋的島國馬達加斯加，近日因長期缺水斷電，爆發了一場由「Z世代」青年透過社交媒體發起的大規模抗議。儘管面臨安全部隊至少造成22人死亡的血腥鎮壓，但這股滔天民怨，最終仍迫使強人總統拉喬利納（Andry Rajoelina）於29日做出重大讓步，宣布總理與全體內閣總辭。

這場席捲全國的抗議，自25日起，因民眾對長期的電力與供水中斷，以及普遍的貧窮問題，感到忍無可忍而引爆。數以萬計的年輕人，透過社交媒體迅速集結，在首都安塔那那利佛（Antananarivo）等主要城市，以焚燒輪胎、石塊等方式癱瘓交通，並高舉著「馬達加斯加的正義」、「Leo」（意為：我們受夠了）、「我們要活著，不只求生存」等標語。

Z世代怒吼「我們受夠了」 總統被迫道歉、內閣總辭

在歷經5天的血腥衝突後，拉喬利納終於在國家電視台上，向全國人民低頭。他表示：「你們的要求已經被聽見了，如果有任何政府成員，沒有做到人民所期望的工作，我為此道歉。」他隨即宣布，總理克里斯蒂安·恩蔡（Christian Ntsay）及所有內閣成員辭職下台，並將在3天內，任命新總理、籌組新政府。

聯合國控血腥鎮壓 《航海王》成全球抗爭圖騰

然而，這場看似的勝利，卻付出了慘痛的代價。聯合國人權辦公室29日發表聲明，指控馬達加斯加安全部隊「反應過激」，對和平的示威者，動用催淚瓦斯、毆打、逮捕，甚至發射實彈，至少已造成22人死亡、逾百人受傷。

值得注意的是，這場抗爭中，許多年輕人都穿戴著印有日本動漫《航海王》骷髏旗圖案的T恤或旗幟。這個符號，近期也同樣出現在尼泊爾、肯亞等國的青年反政府示威中，儼然已成為新世代反抗威權、追求自由的「國際通用語言」。儘管總統已解散內閣，但抗議者仍未善罷甘休，持續要求發動政變上台、並在爭議中連任的拉喬利納本人下台。

圖為馬達加斯加首都安塔那那利佛的抗議者，29日以焚燒輪胎設置路障，抗議政府長期無法解決缺水斷電的民生問題。這場由Z世代青年主導的抗爭，最終迫使總統拉喬利納解散其內閣。（法新社）

