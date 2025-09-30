為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼學校違建突倒塌 至少1死99傷65失蹤

    2025/09/30 11:54 即時新聞／綜合報導
    印尼東爪哇省1間學校在當地時間29日下午無預警倒塌，當時100多名12歲至17歲的學生正在大廳內進行祈禱。（美聯社）

    印尼東爪哇省1間學校在當地時間29日下午無預警倒塌，當時100多名12歲至17歲的學生正在大廳內進行祈禱，至少1死99傷，在學校倒塌12個多小時後，仍有至少65人受困在中。

    據《美聯社》報導，東爪哇省詩都阿佐市（Sidoarjo）1間伊斯蘭寄宿學校，在昨下午發生坍塌事故，1棟違規擴建建築無預警倒塌，當時100多名12歲至17歲的學生正在大廳內進行祈禱，瞬間遭到建築活埋。

    當地警消、軍方連夜救援，由於沉重的混凝土板、其他碎石以及建築物不穩定的部分阻礙了搜救工作。雖然救援團隊有重型設備，但由於擔心可能導致建築物進一步倒塌，因此沒有使用。

    截至今（30日）上午，共有65名學生失蹤。他們大多是7至11年級的男生，年齡在12歲至17歲之間；目前已知至少1死99傷，部分傷者情況危急，在搜尋受困者過程中，救援人員在廢墟下發現了幾具屍體，但他們的重點是搶救那些仍然活著的人，罹難人數恐持續攀升。

    當局正在調查坍塌原因，初步調查發現，祈禱廳原先僅2層，但未經許可就加蓋了2層，相關人員指出：「這座老建築的地基顯然無法支撐2層混凝土。」

