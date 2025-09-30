失寵戰狼復出！陪王毅見北韓外相 趙立堅罕見現身引猜測

久未露面的中共前外交部發言人趙立堅（紅圈處）罕見現身，引起猜測。（擷取自中共外交部官網）

中共外交部長王毅28日在北京與北韓外相崔善姬會面時，因攻擊性言論臭名昭著的前外交部發言人趙立堅出現在會場，這是他2022年被視為「發配邊疆」後，首次公開參加高層外交活動，引起猜測。

綜合媒體報導，據中共外交部官網照片顯示，王毅與崔善姬會談時，久未露面的外交部邊界與海洋事務司副司長趙立堅陪同會見。據悉，邊界與海洋事務司的地位和曝光度不及新聞司。

請繼續往下閱讀...

趙立堅2020年任外交部新聞司副司長，成為外交部發言人。任職發言人期間，他經常嗆西方「小心他們（五眼聯盟）的眼睛被戳瞎！」「可能是美軍將病毒（新冠病毒）帶到武漢」，甚至在推特引用假圖諷刺澳洲軍人殘殺阿富汗兒童，激怒澳洲官民，引發外交事件。

2022年年底，趙立堅未再主持外交部例行記者會，同時傳出秦剛升任中共外交部長後，趙立堅迅速被邊緣化；2023年年初證實調任邊界與海洋事務司副司長，卸任外交部發言人，外界普遍視其「被貶官」。

