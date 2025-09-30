中國女孩赴埃及失蹤家屬急尋人 原來是參與詐騙被捕

中國21歲池姓女子在埃及失聯多天引發關注，埃及內政部透露她是詐騙集團成員，目前已被逮捕。圖為池女與犯罪集團落網照。（圖擷自埃及內政部臉書）

尷尬了！中國21歲池姓女子8月9日飛抵埃及後，從9月22日起就失去聯繫，家屬急忙發文尋人，在社群媒體上引發大量關注，不過，埃及內政部對此表示，池女是詐騙集團成員，目前已經落網。

埃及內政部臉書表示，社群平台上瘋傳的中國女遊客赴埃及失蹤的事件，其實是她和另外7人組成的詐騙集團被執法人員逮捕，這個犯罪組織裡有3名中國人，主要是以電商工作引誘中國同胞前來埃及，在對方抵達後旋即綁架並向親屬勒索贖金。

埃及內政部指出，警方突襲詐騙集團據點後，查扣了槍械、刀具、電擊槍等物品，並救出1名被綁架的中國人。據了解，池女向家人表示自己之所以前往埃及，是因為嚮往金字塔因此想在當地旅居、尋找工作機會，沒想到是去做詐騙。

中國網友看到消息後議論紛紛，有人感嘆「以為她是獵物，沒想到是獵手」；還有人驚呼沒想到現在詐騙集團也發展到埃及了，不少網友則直說自己之前真是白擔心了。

