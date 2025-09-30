穩贏官司卻付天價和解？ 揭YouTube向川普「投降」背後「1個巧合」

專家分析，YouTube付2200萬美元和解金，恐為反壟斷案鋪路。（法新社資料照）

針對美國總統川普因2021年國會山莊事件遭停權，而向各大科技平台提起的訴訟，影音龍頭YouTube成為最新一家選擇支付巨額和解金的公司。根據法院文件，YouTube已同意支付2450萬美元（約新台幣7.5億），然而，外界分析普遍指出，這些科技巨頭在法律上穩佔上風，其選擇「和解」的背後，另有商業與政治盤算。

川普官司勝算極低 科技巨頭卻接連「投降」

在2021年1月6日國會山莊事件後，YouTube、臉書（Meta）、推特（現為X）等平台，皆以「持續存在暴力風險」為由，禁止或限制川普的帳號活動。對此，川普向多家科技公司提起訴訟，聲稱自己遭到「不當審查」。

然而，根據《法新社》報導，法律專家普遍認為，川普的官司幾乎不可能打贏。因為美國憲法第一修正案，僅禁止「政府」限制言論自由，而私人企業，如YouTube，完全有權行使其編輯裁量權。但詭異的是，YouTube並非第一家選擇和解的公司。今年二月，X公司已支付約1000萬美元（約新台幣3.06億）和解金；一月，Meta也同意支付2500萬美元（約新台幣7.65億）。

報導分析，科技巨頭們之所以在穩贏的官司中選擇讓步，其時機點極為敏感。目前，YouTube的母公司Google，正因其廣告技術業務，面臨美國司法部提起的反壟斷訴訟，若敗訴，可能面臨被強制分拆的命運。

同樣的模式，也發生在媒體業。派拉蒙全球（Paramount Global）近期也同意支付1600萬美元，與川普就一則專訪內容的訴訟達成和解，而該和解案達成之際，正值派拉蒙正尋求川普政府，批准其價值80億美元的收購案。

和解金蓋舞廳 監督團體批「可恥」

根據和解文件，YouTube支付的2450萬美元中，有2200萬美元（約新台幣6.7億）將透過「國家廣場信託」（Trust for the National Mall）非營利組織，用於資助白宮一項全新的建設項目：「白宮國宴舞廳」（White House State Ballroom）；其餘250萬美元（約新台幣7657萬）則支付給美國保守派聯盟等其他共同原告。

對此，媒體監督團體「媒體事務」（Media Matters）主席安吉洛·卡魯索內（Angelo Carusone）發表聲明痛批：「YouTube的投降是可恥且短視的。現在不必要地屈服，只會助長川普透過讓媒體與網路平台屈服，來扼殺異議的努力。」

