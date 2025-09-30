亞丁灣新襲擊事件！荷蘭貨船遭飛彈攻擊 2名船員受傷

位於亞丁灣的荷蘭貨船「米內瓦格拉赫特號」29日遭到飛彈攻擊，有消息稱是葉門青年運動對貨船發動攻擊。圖為青年運動。（美聯社）

位於亞丁灣的荷蘭貨船「米內瓦格拉赫特號」（Minervagracht）29日遭到飛彈攻擊，造成貨船起火和2名船員受傷。有消息稱是葉門青年運動對貨船發動攻擊，但青年運動沒有宣布對襲擊事件負責。

根據美聯社報導，一些在葉門的人29日目擊到1枚飛彈被發射，隨後「米內瓦格拉赫特號」起火。法國軍方的海事資訊、合作與警覺中心稱，該攻擊由青年運動所發動。

這是亞丁灣發生的最新1起嚴重襲擊事件。亞丁灣位於紅海附近，而青年運動曾在7月於紅海襲擊並擊沉2艘船。

船東斯普利特霍夫（Spliethoff）公司表示，受襲船隻嚴重損壞。該公司指出，1架直升機已將船上19名船員全部撤離，其中2人受傷。

青年運動沒有聲稱與「米內瓦格拉赫特號」襲擊事件相關，但該組織曾威脅要襲擊船隻，作為其支持巴勒斯坦、反對以色列在加薩軍事行動的手段。

另外執行「阿斯皮德斯行動」（Operation Aspides）的歐洲海軍部隊今（30日）稍早表示，「米內瓦格拉赫特號」在船員獲救後仍在燃燒並漂流於海上。該部隊補充，船員來自菲律賓、俄羅斯、斯里蘭卡和烏克蘭。

「阿斯皮德斯行動」是歐盟為應對青年運動在紅海與國際航運上的衝突而採取的​​軍事行動。

