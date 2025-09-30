美能源部下封口令 禁用「氣候變遷」、「碳排」等環保詞彙

儘管類似圖中因氣候變遷引發的野火等天災日益加劇，美國川普政府的能源部卻傳出已下令，將「氣候變遷」、「碳排」等詞彙列為內部禁用語。（美聯社資料照）

根據美國政治新聞網站《Politico》揭露，美國能源部近日下達一項內部指令，要求其轄下專責推動綠能的「能源效率與可再生能源辦公室」（EERE），在所有公開與內部通訊文件中，全面禁用「氣候變遷」（climate change）、「綠色」（green）、「碳排」（emissions）等一系列與環境、減碳有關的詞彙。

報導指出，這份語言指南涵蓋範圍極廣，適用於官方文書、聯邦資金申請資訊、研究報告及簡報等各類文件。

被列入禁用的詞彙包括：「氣候變遷」（climate change）、「綠色」（green）、「碳排」（emissions）、「能源轉型」（energy transition）、「永續／永續性」（sustainability/sustainable）、「乾淨或骯髒能源」（“clean” or “dirty” energy）、「碳足跡」（Carbon/CO2 “Footprint”）以及「稅收減免／稅收抵免／補貼」（tax breaks/tax credits/subsidies）。

其中「碳排」一詞被特別點名，理由是為了避免帶有「負面意涵」。

這項內部禁令的發布，時間點正好落在美國總統川普於聯合國大會發表演說數日後。川普當時猛烈抨擊各國推動減排，稱「綠色能源是一場騙局」（green energy scam），並警告若各國不遠離此路線，「你的國家將會失敗」。

對於這項新政策，能源部並未立即回應媒體置評。但《Politico》指出，現任能源部長克里斯·萊特（Chris Wright）長期質疑氣候科學，並曾委託撰寫一份報告，淡化碳排放與極端天氣之間的關聯。萊特甚至公開為該報告中最具爭議的觀點，包括「地球暖化的潛在益處被低估」等說法背書。

