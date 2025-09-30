為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國新創女企業家詐走小摩53億元 判刑7年1個月

    2025/09/30 10:31 即時新聞／綜合報導
    美國新創女企業家賈維斯偽造公司客戶人數，欺騙摩根大通買下，如今被判處7年1個月有期徒刑。（彭博）

    美國新創女企業家賈維斯偽造公司客戶人數，欺騙摩根大通買下，如今被判處7年1個月有期徒刑。（彭博）

    美國33歲女企業家賈維斯（Charlie Javice），2017年創辦公司Frank協助學子辦理補助，在客戶不到30萬人的情況下偽造成425萬人，讓摩根大通（小摩）斥資1.75億美元（約新台幣53.3億元）買下，在發現狀況不對後告上法院，賈維斯29日被判處7年1個月有期徒刑。

    據《路透》報導，賈維斯曾是金融界耀眼的新星，2019年登上《富比士》所評比的「30 名30歲以下菁英」榜單，孰料卻自毀前程，她在紐約曼哈頓聯邦法院開庭時淚流滿面，懇求小摩股東、Frank員工、投資人和客戶原諒。

    據了解，小摩2021年9月收購Frank，但發現無法向絕大多數的客戶發送電子郵件，這才驚覺賈維斯偽造了客戶人數。展開訴訟後，曼哈頓檢方對賈維斯求處12年刑期；辯護律師則希望判刑1年6個月。

    審案法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein），最終裁定賈維斯服刑7年1個月，他認為這樣的判決可以震懾白領犯罪，不過，賈維斯拒不認罪，預計將提出上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

