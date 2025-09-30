為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高空悲歌！偷渡客屍體在美機場被發現 藏身客機起落架艙內

    2025/09/30 09:37 編譯陳成良／綜合報導
    圖為一架美國航空（American Airlines）的客機。該航空公司一架剛從歐洲飛抵北卡羅萊納州的班機，28日被發現在起落架艙內，藏有一具疑似偷渡客的屍體，這是美國一年內發生的第三起類似悲劇。（美聯社資料照）

    圖為一架美國航空（American Airlines）的客機。該航空公司一架剛從歐洲飛抵北卡羅萊納州的班機，28日被發現在起落架艙內，藏有一具疑似偷渡客的屍體，這是美國一年內發生的第三起類似悲劇。（美聯社資料照）

    根據《美聯社》報導，美國北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）的維修人員，於28日上午，在一架美國航空（American Airlines）班機的起落架艙內，發現了一具疑似偷渡客的屍體。

    夏洛特-梅克倫堡（Charlotte-Mecklenburg）警察局在一份聲明中表示，這具屍體是在28日上午，當該架剛從歐洲飛抵的客機，正在進行例行維修檢查時被發現的。目前，警方已對此案展開死亡調查。

    美國航空與機場方面，都已證實此事，並表示將全力配合警方的調查，但拒絕提供更多關於死者身份、可能死因或航班具體來源地的資訊。

    專家指出，藏身於飛機起落架艙的偷渡行為，幾乎等同於自殺。因為當飛機攀升至數萬英尺的巡航高度時，艙外的溫度會驟降至攝氏零下數十度，且空氣極度稀薄，絕大多數人都無法在這種極端嚴寒與缺氧的環境下生還。據信，約有四分之三的偷渡客，會在飛行途中死亡。

    一年內第三起 悲劇一再重演

    這起事件，已是美國在不到一年內，發生的第三起類似悲劇。今年一月，在佛羅里達州的好萊塢國際機場，一架捷藍航空（JetBlue）的客機起落架艙內，也曾被發現兩具屍體。去年十二月，在夏威夷茂宜島，一架從芝加哥飛抵的聯合航空（United Airlines）班機，其起落架艙內也發現了一具屍體。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播