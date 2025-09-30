高空悲歌！偷渡客屍體在美機場被發現 藏身客機起落架艙內

圖為一架美國航空（American Airlines）的客機。該航空公司一架剛從歐洲飛抵北卡羅萊納州的班機，28日被發現在起落架艙內，藏有一具疑似偷渡客的屍體，這是美國一年內發生的第三起類似悲劇。（美聯社資料照）

根據《美聯社》報導，美國北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）的維修人員，於28日上午，在一架美國航空（American Airlines）班機的起落架艙內，發現了一具疑似偷渡客的屍體。

夏洛特-梅克倫堡（Charlotte-Mecklenburg）警察局在一份聲明中表示，這具屍體是在28日上午，當該架剛從歐洲飛抵的客機，正在進行例行維修檢查時被發現的。目前，警方已對此案展開死亡調查。

請繼續往下閱讀...

美國航空與機場方面，都已證實此事，並表示將全力配合警方的調查，但拒絕提供更多關於死者身份、可能死因或航班具體來源地的資訊。

專家指出，藏身於飛機起落架艙的偷渡行為，幾乎等同於自殺。因為當飛機攀升至數萬英尺的巡航高度時，艙外的溫度會驟降至攝氏零下數十度，且空氣極度稀薄，絕大多數人都無法在這種極端嚴寒與缺氧的環境下生還。據信，約有四分之三的偷渡客，會在飛行途中死亡。

一年內第三起 悲劇一再重演

這起事件，已是美國在不到一年內，發生的第三起類似悲劇。今年一月，在佛羅里達州的好萊塢國際機場，一架捷藍航空（JetBlue）的客機起落架艙內，也曾被發現兩具屍體。去年十二月，在夏威夷茂宜島，一架從芝加哥飛抵的聯合航空（United Airlines）班機，其起落架艙內也發現了一具屍體。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法