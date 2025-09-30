因國會騷動案暫停川普帳號 YouTube支付7.4億元和解

美國總統川普的YouTube帳號，於2021年1月國會騷動後被停用，雖未刪除但無法上傳影片，直到2023年才恢復。（法新社）

美國總統川普的YouTube帳號，於2021年1月國會騷動後被停用，雖未刪除但無法上傳影片，直到2023年才恢復，川普發起訴訟後，YouTube如今同意支付2450萬美元（約新台幣7.46億元）和解。

據《路透》報導，2021年7月，川普一口氣將Twitter（現為X）、臉書母公司Meta、Alphabet旗下的Google（擁有YouTube）告上法院，X和Meta今年初已和川普達成和解，因此Google是3大科技公司中最後向川普和解的。

從和解協議中，可以看到YT的2450萬美元和解金裡，有2200萬美元（約新台幣6.7億元）會支付給「國家廣場信託基金會（Trust for the National Mall）」，該基金會將在白宮建造2億美元的（約新台幣60.9億元）的宴會廳，其餘的則會交付給同案其他原告，例如保守派作家沃爾夫（Naomi Wolf）。

YouTube在和解協議裡並未承認有任何疏失，並且不會因為和解而變更經營方式。據了解，Meta支付給川普2500萬美元和解金（約新台幣7.62億元），X則是1000萬美元（約新台幣3億元）。

