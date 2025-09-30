李強稱中國可幫助世界秩序 專家：企圖塑造有利自身局面

中國國務院總理李強26日在聯合國大會發表演講時表示，中國有能力與資格幫助世界塑造秩序。（美聯社）

中國國務院總理李強26日在聯合國大會發表演講時表示，中國有能力與資格幫助塑造世界秩序。對此專家分析，中國是企圖塑造有利於自身的局面。

根據美聯社報導，李強在演講開始時回顧聯合國成立歷史與肯定其貢獻，隨後他對現今世界「動盪局面」表達擔憂。

李強表示，世界正進入動盪變革的新時期，並批評單邊主義和冷戰思維。在中國外交論述體系中，單邊主義及冷戰思維等字眼通常是暗指美國。

李強主張，面對霸權主義和強權政治的橫行霸道，不能沉默不語。他強調，中國是解決這些問題的理想方案，並補充中國近年來致力於分享「應對全球挑戰、推動全球治理的中國方案」。

李強聲稱，中國領導人習近平主席9月初提出的全球治理倡議指明方向，為建構更公正合理的全球治理體系提供重要路徑。

專家認為李強此次演講，反映中國在國際事務上的新姿態，也顯示中國對自身日益增長實力的自信。英國倫敦大學學院政治學講師奧利維亞（Olivia Cheung）說，李強演講表明中國外交目標是，將西方主導的世界秩序轉變為更符合中國利益、價值觀和領導地位的局面。

國際危機組織中美關係高級研究和倡導顧問懷恩（Ali Wyne）表示，隨著川普政府徵收高額關稅和攻擊多邊機構，中國試圖將自己塑造成秩序主要維護者。

懷恩補充，中國既沒有能力，也沒有意願提供秩序相關方案。中國真正目標是深化其在某些領域的影響力，並試圖使其長期以來主張的新規範合法化，這些規範旨在反映新興地緣政治趨勢。

