納坦雅胡為空襲杜哈道歉 承諾未來不再攻擊卡達領土

納坦雅胡針對以軍先前空襲卡達首都杜哈一事，向卡達致歉。（路透）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日前往美國白宮與美國總統川普會面，兩人討論加薩走廊局勢，發布20點和平計畫，並獲以色列同意。此外，納坦雅胡針對以軍先前空襲卡達首都杜哈一事，向卡達致歉。

綜合外媒報導，以軍本月9日空襲卡達首都杜哈，試圖擊殺在卡達商討加薩停火協議的「哈瑪斯」高層，卡達對此十分不滿，以色列此舉也引發國際譴責。

美國白宮表示，納坦雅胡29日在與川普及卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）的三方通話中，針對以色列攻擊杜哈、侵犯卡達主權表示遺憾，並強調以色列未來不會再進行此類攻擊。

卡達外交部證實，這次通話是美國為解決以色列侵略行為所造成的影響而做出的努力之一，「納坦雅胡在通話中對此次襲擊和侵犯卡達主權的行為表示歉意，此次襲擊導致卡達公民殉難，並承諾將來不會再次針對卡達領土發動襲擊」。

