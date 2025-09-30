美政府關門倒數！兩黨會商成效差 范斯坦言「將面臨停擺」

國會兩黨高層29日在白宮會商，但成效有限，副總統范斯（右）會後直言將面臨停擺。左為共和黨籍眾院議長強生。（路透）

美國最新撥款立法遲遲未能在國會通過，聯邦政府部分機構或將於10月1日、2026財政年度的第一天陷入停擺。《路透》報導，美國總統川普當地時間29日召集國會兩黨高層在白宮會商，但成效有限，副總統范斯（JD Vance）會後更直言，「即將面臨停擺」。

29日會商結束後，共和、民主兩黨均公開表示，如果國會未能於30日午夜（台灣時間10月1日中午12時）最後期限前延長對政府撥款，對方應負起相關政治責任；范斯則對媒體坦言：「我認為我們即將面臨停擺。」

請繼續往下閱讀...

共和黨雖掌控國會多數席次，但要讓政府維持運作的臨時措施，必須在100席的聯邦參議院中取得至少60票支持，意味著需要部分民主黨議員相挺。

據悉，民主黨強調，任何延長撥款的協議都必須保留即將到期的健保計畫；共和黨則堅持認為，健保和政府資金必須視為各自獨立的問題來處理。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）於會商後表示，雙方「分歧非常巨大」。

如果國會無法達成共識，數千名聯邦政府雇員可能被迫放無薪假，從美國國家航空暨太空總署（NASA）到國家公園都會受影響，各種服務也將中斷。聯邦法院可能被迫關閉，中小企業補助款也可能延遲發放。

川普近期罕見推翻了國會通過的撥款法案，拒絕動用國會批准的數十億美元。川普28日並威脅稱，如果國會讓政府停擺，聯邦政府將進行大規模裁員，永久性裁撤多個職位，而非要求雇員暫時休假。

