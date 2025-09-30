為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁 > 國際

    美國與以色列領袖談加薩 雙方同意20點和平計畫

    2025/09/30 07:27 中央社
    美國總統川普（右）與以色列總理納坦雅胡（左）討論加薩走廊的局勢後，發布20點和平計畫。（歐新社）

    美國總統川普（右）與以色列總理納坦雅胡（左）討論加薩走廊的局勢後，發布20點和平計畫。（歐新社）

    美國總統川普今天在白宮與以色列總理納坦雅胡討論加薩走廊的局勢後，發布20點和平計畫，並獲以色列同意，但仍待哈瑪斯表態。計畫提到巴勒斯坦人將不會被迫離開加薩，有別於川普先前的立場。

    法新社報導，川普（Donald Trump）在會後與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若拒絕美方提出的20點和平計畫，以色列將獲得他的「全力支持」，摧毀哈瑪斯。

    川普也表示，納坦雅胡已經同意這項涉及諸多事項的和平計畫。計畫內容呼籲先立即停火，接著是哈瑪斯繳械，還有以色列從加薩走廊（Gaza Strip）撤軍。

    然而，哈瑪斯尚未同意這個提案。川普稱，希望哈瑪斯點頭，而各方「相當接近」達成協議。

    計畫指出，只要雙方同意，「戰爭將立即結束」，且以色列撤軍與哈瑪斯釋放最後一批人質將同步進行；在計畫施行之初，將實施停火。

    其他重點也包括部署「臨時國際穩定部隊」，以及成立由川普領導的過渡機構。

    這項方案也要求哈瑪斯徹底解除武裝，且被排除在未來的政府之外，但對於願意「和平共處者」，則不在此限；以色列撤軍後，邊界將開放援助和投資進入。

    川普在這項方案出現的重大轉變是，巴勒斯坦人將不會被迫離開，計畫寫道「我們將鼓勵人民留下，並提供他們機會建立更好的加薩」。

    川普也告訴媒體，這項計畫將制定以色列部隊分階段撤離加薩走廊的時間表。

    英國廣播公司（BBC）報導，納坦雅胡在記者會上表示，今天的會晤不僅是結束加薩戰爭關鍵一步，也是為整個中東地區和平奠定基礎的重要一步。

    他提及川普的20點和平計畫，「我支持你結束加薩戰爭的計畫」。

    納坦雅胡還說，這項計畫將確保以色列不再受到哈瑪斯威脅。

    納坦雅胡指出，所有人質無論是生是死，都應該在72小時內返國。

    他提到，各方都有機會和平完成這項工作，但如果哈瑪斯拒絕這項計畫，或者他們接受計畫卻沒有執行，「我們會完成這項工作」。

    另外，尼坦雅胡宣稱，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）若不進行「徹底且真正的改革」，就無法在加薩發揮任何作用。

