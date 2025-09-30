為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐洲未與俄羅斯開戰 德國總理：但也不再處於和平狀態

    2025/09/30 06:51 即時新聞／綜合報導
    德國總理梅爾茨29日強調，歐洲與俄羅斯「未處於戰爭狀態，但已不處於和平狀態」。（歐新社）

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）29日強調，歐洲與俄羅斯「未處於戰爭狀態，但已不處於和平狀態」。

    《路透》報導，梅爾茨在德國西部城市杜塞道夫（Duesseldorf）的一場記者會中表示：「讓我用一句話來表達，這句話乍聽可能有些令人震驚。……我們（歐洲與俄羅斯）並未處於戰爭狀態，但我們也不再處於和平狀態。」

    梅爾茨說，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭是「一場針對我們民主的戰爭，一場針對我們自由的戰爭」，他並補充，莫斯科的意圖是破壞歐盟的團結。

    梅爾茨還提到，他支持歐盟利用被凍結的俄羅斯資產來協助烏克蘭的相關計劃，並稱此舉將可為烏克蘭提供3至5年的軍事支持。他指出，3至5年內，俄羅斯或將因經濟因素無法繼續對烏克蘭發動戰爭。

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）2022年2月派兵全面入侵烏克蘭，數月後宣布吞併頓巴斯（Donbas）地區，震驚國際社會。

