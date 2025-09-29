摩爾多瓦大選親歐派勝出 法國讚揚「確立邁向歐洲意願」

摩爾多瓦大選結果出爐，確立未來親歐路線。（彭博）

被外界視為親歐與親俄關鍵的摩爾多瓦國會大選，29日結果顯示親歐盟的執政黨以過半數選票勝出。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）對此展現歡迎之意，強調「即便有一個外國勢力想方設法試圖干預，沒有任何事情能夠阻止人民對民主與自由的選擇。」

巴羅在社群媒體X寫道，「法國以手足情誼迎接摩爾多瓦人民的自主選擇，確立了朝歐洲邁進的意願」。

請繼續往下閱讀...

人口約250萬的摩爾多瓦1991年自蘇聯獨立，然而，境內聶斯特河沿岸目前仍置於俄羅斯部隊軍事佔領下，使得22年烏俄戰爭爆發後，摩爾多瓦的獨立與安全進一步受到考驗。即便國家規模有限，仍是當前歐洲與俄羅斯高度對峙情境下的關鍵角色之一。

大選期間，流亡海外的摩爾多瓦富商紹爾（Ilan Shor）公然宣布要向參加反政府示威活動的民眾提供數千美元酬勞；法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨及波蘭總理圖斯克則在上月底一同現身首都基希訥烏，讚揚該國面對莫斯科干預所展現的韌性，以及表達對總統桑杜及該國加入歐盟前景的支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法