    國際

    資料中心大火、政府行政癱瘓 南韓調高國家網路危機警報

    2025/09/29 20:52 中央社
    韓國國家資訊資源管理院日前發生大火，導致數百項政府線上服務停擺，預估至少需2到4週復原，韓國國家情報院（見圖）29日也將國家網路危機警報從「關心」上調至「注意」。（取自韓國國家情報院官網）

    韓國國家資訊資源管理院日前發生大火，導致數百項政府線上服務停擺，預估至少需2到4週復原，韓國國家情報院（見圖）29日也將國家網路危機警報從「關心」上調至「注意」。（取自韓國國家情報院官網）

    韓國國家資訊資源管理院日前發生大火，導致數百項政府線上服務停擺，預估至少需2到4週復原，韓國國家情報院今天也將國家網路危機警報從「關心」上調至「注意」。

    位於韓國大田市的國家資訊資源管理院（National Information Resources Service）26日發生大火，火勢已於27日撲滅，但仍造成數百項政府線上服務停擺，截至當地時間今天下午4時，停擺的647項服務中只有73項恢復正常運作。

    在此混亂狀況下，韓國國情院今天將國家網路危機警報上調，相當於認證有必要加強監控、避免駭客藉此機會採取不法行為，加上韓國將在下月底於慶州主辦亞太經合會（APEC）峰會，原就有監控國內外網路威脅的必要。

    考慮到駭客可能在韓國政府行政資訊系統癱瘓的情況下進行網路攻擊，韓國國情院要求各行政機關依照網路危機應對實務手冊，在發現網路攻擊、網路癱瘓等跡象時，立刻通報國家網路安保中心及國家安保室。

    據韓國中央災難安全對策本部報告，受到這次火災直接影響的96個系統規劃將遷移至大邱分中心重建，耗時估約4週，其餘551個系統的修復工作則將耗時約2週。

