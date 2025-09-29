不明無人機擾北歐 瑞典總理：幕後黑手恐是俄國

北歐多處機場近期遭不明無人機干擾，被迫關閉。瑞典總理克里斯特森指出，俄羅斯很可能是幕後元凶。（美聯社）

北歐近期屢遭不明無人機干擾，多處機場被迫關閉。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今（29）日直言，俄羅斯很可能就是派出這些擾人無人機的幕後元凶。

《法新社》報導，克里斯特森向瑞典電視頻道TV4表示，俄羅斯可能是想藉由這樣的方式，對支持烏克蘭的國家傳達一個訊息，而這個推測的可能性相當高，但他也強調「沒有人真的知道真相」。

克里斯特森又說，已確認9月侵犯波蘭領空的無人機是俄國人派出的，「一切都指向（俄國），但所有的國家在點名某個國家時都會謹慎以對，如果他們不確定的話。不過在波蘭，我們知道發生了甚麼事。」

自9月22日以來，挪威與丹麥發生了多起無人機目擊事件，多處機場因此被迫關閉。鑒於丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）本週將舉辦歐盟峰會，丹麥政府28日宣布民用無人機一律禁飛，禁令維持到10月3日。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）本週也點名俄國，她說：「有一個主要國家對歐洲安全造成威脅，就是俄羅斯。」

