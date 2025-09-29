為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    港民運領袖羅冠聰遭拘留遣返 星：允許入境「不符國家利益」

    2025/09/29 17:34 編譯陳成良／綜合報導
    新加坡內政部聲稱，允許羅冠聰入境「不符合新加坡的國家利益」。（法新社資料照）

    在引發國際輿論譁然之後，新加坡政府29日終於打破沉默，為其上週末將香港流亡民運領袖羅冠聰拘留並遣返的行為，提出官方解釋。根據《法新社》報導，新加坡內政部聲稱，允許羅冠聰入境，「不符合新加坡的國家利益」。

    針對羅冠聰手持新加坡核發的有效簽證，卻仍在機場遭拘留並遣返的事件，新加坡內政部的聲明表示：「簽證持有者，在入境點仍需接受進一步檢查，這就是發生在羅冠聰身上的事。」

    聲明接著提出其最終決定：「羅冠聰入境及停留在本國，將不符合新加坡的國家利益。」該聲明也提及，羅冠聰是遭香港警方依據《港區國安法》通緝的對象。

    就在新加坡提出解釋的同時，北京方面也對此案發表評論。當被問及此事時，中國外交部發言人郭嘉昆，公開將羅冠聰定位為「一個被香港警方依法通緝的反中亂港分子」。

    被記者問到新加坡為何沒有將羅冠聰遣返香港，郭嘉昆表示：「我不了解你提到的有關情況，各國有權自主進行出入境管理，你提到這個人是被香港警方依法通緝的反中亂港分子。」

    據報導，中國官方的此番表態，讓新加坡的決定，更引發了外界的聯想。羅冠聰先前曾表示：「我認為，拒絕我入境的決定是政治性的，儘管我不確定是否有如中華人民共和國等外部勢力，直接或間接地介入。」如今，新加坡官方的說法，與中國外交部的回應，已為這起事件，提供了更多的解讀空間。

