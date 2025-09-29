自民黨總裁選舉去年劇本重演？小泉陣營頻出包 高市恐第二輪決勝負

5位自民黨黨魁候選人，前經濟安全保障擔當相小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保擔當相高市早苗、日本農相小泉進次郎。（路透檔案照）

日本自民黨臨時總裁選舉即將在本週末進行投開票，根據日媒發布最新民調顯示，前經濟安保相高市早苗和農林水產相小泉進次郎仍是呼聲最高的2位，基本上高市在黨員黨友票方面較占優勢，而小泉則獲得較多國會議員支持，第三名的官房長官林芳正緊追在後，由於小泉陣營近期連連出包，不排除重演去年劇本的可能性，亦即在第一輪投票時小泉落馬，而由林芳正後來居上與高市對決。

自民黨臨時總裁有5人參選，除了高市、小泉和林芳正之外，還有前經濟安保相小林鷹之與前幹事長茂木敏充。這次選舉採全規式投票，國會議員295票，91萬名黨員黨友投票後依公式換算295張選票，合計共590票；由於有5人競逐，要在第一輪投票拿下過半票數的難度極高，很可能和去年一樣由前2名進入第二輪投票。

去年總裁選舉，高市在黨員票拿到109票，但議員票僅拿到72票，雖然得票第一但未能過半；小泉則是議員票拿下最高的75票，但黨員票僅有61票，屈居第3，未能挺進第二輪。最後決戰由高市與第二高票的石破上場，結果由石破拿下多數議員票逆轉勝。

要在第一輪投票出線，黨員票具有關鍵作用，由於石破不再參選，小泉和林芳正這次均標榜延續「石破路線」，以爭取石破的黨員票；而高市則堅守「安倍路線」鞏固保守派黨員票。

日媒在27日和28日進行的民調均顯示，高市和小泉居於領先地位，而林芳正則緊追在後。東京電視台與日本經濟新聞28日公布的電話民調顯示，高市以34%支持度居冠，小泉25%、林芳正14%、茂木5%、小林4%。而朝日新聞網（ANN）的調查，小泉以33%居冠、高市31%、林芳正14%；共同社對自民黨支持者的調查高市34.4%、小泉29.3%、林芳正19%，讀賣新聞也是對自民黨支持者進行調查，結果小泉40%、高市25%、林芳正16%。

這種狀況和去年非常相似，小泉和石破、高市進入領先群，但因發言連連出包，最後未能進入第二輪的決選；第二輪投票以議員票為主，高市未能擴大議員票的支持，黯然吞敗。

今年小泉和高市再次進入領先群，但小泉陣營近期再次出包，這次他的發言明顯變得謹慎，但因謹慎過度，在演說時頻頻看小抄，甚至連辯論發言時還得靠小抄才能問完問題，另外還動用網軍洗留言，週刊爆料同一個帳號在1個半小時內共灌進了500則留言。

網軍的讚美留言大都強調「小泉是好人」、而非他提出的政策。事實上，最近傳出農林水產省打算開放紐西蘭生產麝香葡萄，小泉顯然未在事前取得地方的理解就逕自發布消息，結果引發山梨縣等產地的強烈反彈，連帶的，在他擔任環境相任內推動太陽能光電和塑膠袋收費制的多筆爛帳，均被網友翻出來批鬥。

小泉的開高走低，很可能重演去年的劇本，第三名的林芳正能否漁翁得利則要看議員票的流向。目前包括讀賣新聞、時事通信和產經新聞做的議員票流向調查均顯示，小泉在議員票方面仍穩占優勢，第二名是林芳正，高市居第三，但目前295張議員票中仍有近2成5未表態。

以目前的情勢來看，如果小泉未能進入第二輪，選票可能會像去年一樣倒給非高市的另一個候選人，當然小泉也可能順利進入第二輪；但不管如何，高市若要勝選，只能在第一輪投票拚過半。

