美國史上最大公務員離職潮！逾10萬人明集體去職

一群美國民眾對聯邦雇員表達支持。（路透）

英國衛報28日報導，川普政府30日將迎來美國史上最大規模的離職潮，超過10萬名聯邦政府雇員將依據「延遲辭職計畫」（deferred resignation program）正式辭職。

報導指出，由於美國國會30日將面臨批准更多支出，否則將導致政府關門的最後期限，白宮也下令聯邦單位制定大規模裁員計畫，以因應兩黨未能在期限前達成協議的局面發生。

請繼續往下閱讀...

川普上任後大規模縮減聯邦機關人力，而「延遲辭職計畫」是該政策重要支柱之一，據此，離職人員先簽署辭職信，再以行政休假作為過度安排。一名即將離開政府機關的雇員說，幾個月來的「恐懼與恫嚇」，導致他們覺得別無選擇，只能離職。

參議院民主黨公佈的報告顯示，該計畫將斥資148億美元，以支付20萬名聯邦雇員在行政休假期間的全額薪資與福利，最長可達8個月。

川普官員認為，該支出是值得的。美國聯邦人事管理局宣稱，該一次性支出降低了聯邦政府的長期支出。該單位還批評聯邦公務員的就業保障，表示美國政府應該像多數民營企業一樣擁有「現代化、隨意的僱用架構」。

白宮一名發言人說，無論有無該計畫，員工都將獲得薪資，因此「政府不會承擔額外成本」，「事實上，這是史上規模最大、最有效率的人力精簡計畫，每年將節省280億美元公帑」。

該名發言人說，透過延遲辭職、自願離職、自然減員與提前退休等計畫，預計減少27.5萬名人力，如此大規模的人力精簡，創二戰以來單月最大公務員縮減紀錄。

美國勞動市場市場逐漸低迷，8月失業率上升至4.3%，創2021年最高點，川普關稅措施引發的不確定性與混亂，導致8月僅新增2.2萬非農就業人口。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法