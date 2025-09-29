為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國史上最大公務員離職潮！逾10萬人明集體去職

    2025/09/29 16:59 編譯魏國金／台北報導
    一群美國民眾對聯邦雇員表達支持。（路透）

    一群美國民眾對聯邦雇員表達支持。（路透）

    英國衛報28日報導，川普政府30日將迎來美國史上最大規模的離職潮，超過10萬名聯邦政府雇員將依據「延遲辭職計畫」（deferred resignation program）正式辭職。

    報導指出，由於美國國會30日將面臨批准更多支出，否則將導致政府關門的最後期限，白宮也下令聯邦單位制定大規模裁員計畫，以因應兩黨未能在期限前達成協議的局面發生。

    川普上任後大規模縮減聯邦機關人力，而「延遲辭職計畫」是該政策重要支柱之一，據此，離職人員先簽署辭職信，再以行政休假作為過度安排。一名即將離開政府機關的雇員說，幾個月來的「恐懼與恫嚇」，導致他們覺得別無選擇，只能離職。

    參議院民主黨公佈的報告顯示，該計畫將斥資148億美元，以支付20萬名聯邦雇員在行政休假期間的全額薪資與福利，最長可達8個月。

    川普官員認為，該支出是值得的。美國聯邦人事管理局宣稱，該一次性支出降低了聯邦政府的長期支出。該單位還批評聯邦公務員的就業保障，表示美國政府應該像多數民營企業一樣擁有「現代化、隨意的僱用架構」。

    白宮一名發言人說，無論有無該計畫，員工都將獲得薪資，因此「政府不會承擔額外成本」，「事實上，這是史上規模最大、最有效率的人力精簡計畫，每年將節省280億美元公帑」。

    該名發言人說，透過延遲辭職、自願離職、自然減員與提前退休等計畫，預計減少27.5萬名人力，如此大規模的人力精簡，創二戰以來單月最大公務員縮減紀錄。

    美國勞動市場市場逐漸低迷，8月失業率上升至4.3%，創2021年最高點，川普關稅措施引發的不確定性與混亂，導致8月僅新增2.2萬非農就業人口。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播