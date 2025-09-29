為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國推「K字簽證」吸引國際人才 專家：象徵性強烈

    2025/09/29 16:38 編譯林家宇／綜合報導
    國際人才因美國政策尋求替代選項之際，中國等全球多國推出優惠政策延攬。（路透）

    美國總統川普上任後對多所知名學府實施削減資金措施，加上限縮移民、簽證政策阻礙人才流通，促使專業人士尋求替代方案，各國也藉此機會推出優惠政策延攬人才，包括中國即將在10月1日上路的「K字簽證」。專家認為，K字簽證的象徵意涵強烈，表達的是與美國相較，中國歡迎人才和投資前來。

    「路透」引述愛荷華移民律師蒙泰爾-梅迪奇說法，中國的K字簽證象徵性強烈，與美國樹立壁壘的現況形成對照。報導指出，中國並不缺少具有專業技術的本土工程師，因此K字簽證是北京在與華盛頓貿易緊張關係期間，將自身描繪成歡迎外國投資和人才的國家。

    據中國「央視」報導，K字簽證簽發給從境內外知名大學或研究機構的科學、技術、工程、數學等領域畢業人士。與現行流通的12類普通簽證相比，入境次數、有效期限和停留期更為便利。持證入境後可從事教育、科技、文化等領域活動。

    奧地利科學院才在25日聲明宣布，在為博士後研究員、教授及從事物理、化學和生命科學等領域專家推出每2年50萬歐元補助款的政策後，從哈佛、麻省理工和普林斯頓等一流名校延攬25名頂尖研究員。

